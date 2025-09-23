Physint : Hideo Kojima dévoile une première image et un casting prestigieux pour son futur jeu PS6

Kojima Productions a célébré ses dix ans en levant le voile sur Physint, le prochain grand projet d'Hideo Kojima. Premier poster, premiers noms au casting et un horizon de sortie encore lointain, les joueurs doivent s'armer de patience.
Lors du livestream célébrant les dix ans de Kojima Productions, Hideo Kojima a enfin donné des nouvelles de Physint, son mystérieux projet pensé pour la PlayStation 6. Présenté comme un retour à l'espionnage tactique, ce titre est décrit par son créateur comme une œuvre hybride, à mi-chemin entre le jeu vidéo et le cinéma.
Un premier poster qui intrigue
Kojima a révélé une affiche à l'esthétique très Blade Runner, représentant une silhouette en imperméable tenant un pistolet-mitrailleur, avançant dans une rue urbaine. Le visage du protagoniste reste volontairement dissimulé, alimentant les spéculations.
Certains fans imaginent déjà que Kojima pourrait collaborer avec Robert Pattinson, mais rien n'a été confirmé. Le créateur a précisé qu'il n'avait pas pu officialiser de rôle principal en raison de la grève des acteurs en 2023. D'autres trouveront une ressemblance avec Eddie Redmayne, connu notamment pour son rôle de Norbert Dragonneau dans la saga les Animaux Fantastiques.
Un casting international déjà annoncé
Même si l'identité du héros demeure secrète, Hideo Kojima a confirmé la présence de plusieurs visages connus :
Charlee Fraser (Furiosa, Anyone But You), qui pourrait incarner un personnage secondaire majeur, à l'image de Fragile dans Death Stranding.
Ma Dong-seok, alias Don Lee (Train to Busan, Eternals), déjà collaborateur de Kojima dans Death Stranding 2.
Minami Hamabe (Godzilla Minus One), étoile montante du cinéma japonais.
Ces annonces renforcent l'ambition cinématographique du projet, fidèle à la patte du game designer.
Un projet encore très lointain
Physint n'est encore qu'en phase conceptuelle. Kojima a expliqué qu'il s'inscrivait dans la « phase deux» du plan sur vingt ans de Kojima Productions. Concrètement, le jeu ne devrait pas sortir avant la fin des années 2020 ou le début des années 2030.
Cela fait de Physint l'un des premiers titres explicitement évoqués pour la PlayStation 6, alors que la console n'a pas encore été annoncée par Sony. L'affiche précise d'ailleurs que Physint est un titre provisoire.
OD d'abord, Physint ensuite
Avant de pouvoir se consacrer pleinement à Physint, Hideo Kojima travaille sur OD: Knock, son projet horrifique développé avec Xbox Studios, déjà comparé par les fans à l'ambiance de PT. Ce jeu sortira bien avant Physint, qui restera encore plusieurs années dans l'ombre. Une première vraie bande-annonce vient d'ailleurs d'être pargatée.
Si aucun trailer n'a été montré, Hideo Kojima a dévoilé un aperçu du travail sur les animations faciales de Physint. Une vitrine technologique qui laisse entrevoir ce que pourrait être l'esthétique de la future génération de consoles.
En attendant, les joueurs devront patienter longtemps avant d'en savoir plus. Physint s'annonce comme l'un des projets les plus ambitieux de Kojima, mêlant espionnage, narration cinématographique et innovation technique.
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