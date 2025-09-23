Physint : Hideo Kojima dévoile une première image et un casting prestigieux pour son futur jeu PS6

Kojima Productions a célébré ses dix ans en levant le voile sur Physint, le prochain grand projet d'Hideo Kojima. Premier poster, premiers noms au casting et un horizon de sortie encore lointain, les joueurs doivent s'armer de patience.

Un premier poster qui intrigue

Première affiche pour Physint, nouveau projet d'Hideo Kojima.

Un casting international déjà annoncé

Charlee Fraser (Furiosa, Anyone But You), qui pourrait incarner un personnage secondaire majeur, à l'image de Fragile dans Death Stranding.

(Furiosa, Anyone But You), qui pourrait incarner un personnage secondaire majeur, à l'image de Fragile dans Death Stranding. Ma Dong-seok , alias Don Lee (Train to Busan, Eternals), déjà collaborateur de Kojima dans Death Stranding 2.

, alias Don Lee (Train to Busan, Eternals), déjà collaborateur de Kojima dans Death Stranding 2. Minami Hamabe (Godzilla Minus One), étoile montante du cinéma japonais.

Un projet encore très lointain

OD d'abord, Physint ensuite

À lire également OD se dote d'un premier vrai trailer glaçant et angoissant

Un aperçu de la technologie PS6 ?

a look at Physint game engine (facial animation stills) pic.twitter.com/II4XgbvZR3 — Wario64 (@Wario64) September 23, 2025

Lors du livestream célébrant les, Hideo Kojima a enfin donné des nouvelles de, son mystérieux projet pensé pour la PlayStation 6. Présenté comme un retour à l'espionnage tactique, ce titre est décrit par son créateur comme une œuvre hybride, à mi-chemin entre le jeu vidéo et le cinéma.Kojima a révélé une affiche à l'esthétique très, représentant une silhouette en imperméable tenant un pistolet-mitrailleur, avançant dans une rue urbaine. Le visage du protagoniste reste volontairement dissimulé, alimentant les spéculations.Certains fans imaginent déjà que, mais rien n'a été confirmé. Le créateur a précisé qu'il n'avait pas pu officialiser de rôle principal en raison de la grève des acteurs en 2023., connu notamment pour son rôle de Norbert Dragonneau dans la saga les Animaux Fantastiques.Même si l'identité du héros demeure secrète,Ces annonces renforcent l'ambition cinématographique du projet, fidèle à la patte du game designer.. Kojima a expliqué qu'il s'inscrivait dans la « phase deux. Concrètement, le jeu ne devrait pas sortir avant laCela fait de, alors que la console n'a pas encore été annoncée par Sony. L'affiche précise d'ailleurs que Physint est un titre provisoire.Avant de pouvoir se consacrer pleinement à Physint,, déjà comparé par les fans à l'ambiance de PT. Ce jeu sortira bien avant Physint, qui restera encore plusieurs années dans l'ombre. Une première vraie bande-annonce vient d'ailleurs d'être pargatée.Si aucun trailer n'a été montré,. Une vitrine technologique qui laisse entrevoir ce que pourrait être l'esthétique de la future génération de consoles.En attendant, les joueurs devront patienter longtemps avant d'en savoir plus. Physint s'annonce comme l'un des projets les plus ambitieux de Kojima, mêlant espionnage, narration cinématographique et innovation technique.