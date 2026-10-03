Magic The Gathering : Un Secret Lair avec KPop Demon Hunters est en approche

Une collaboration entre KPop Demon Hunter et Magic The Gathering est prévue et imminente, notamment pour un Secret Lair.

Depuis un bon moment maintenant, les Secret Lair de Magic The Gathering sont un bon moyen pour les joueurs et les joueuses de mettre la main sur des cartes à l'effigie de licences diverses (Bob l'Éponge, PlayStation, etc.). D'ailleurs, après un léger teasing, il a été confirmé que le prochain Secret Lair de Magic se fera bien avec le fameux film d'animation musical KPop Demon Hunters.

Un Secret Lair KPop Demon Hunters pour Magic arrive

En effet, il y a très peu de temps, le compte Twitter/X MTG Secret Lair a partagé des images présentant le prochain Secret Lair de Magic The Gathering, qui est baptisé « The Corn Maze ». Celui-ci comporte une collaboration avec le film d'animation KPop Demon Hunters. D'après les informations dévoilées, les joueurs et les joueuses de Magic peuvent s'attendre à différentes cartes à l'effigie de ladite production cinématographique, dont trois qui ont déjà été montrées : « Unbreakable Formation », « Underworld Breach » et « Freed from the Real ». Il s'agit, pour être plus précis, de 2 cartes d'enchantement et d'1 carte de rituel.

We planted so many unique corn varieties—like demonic, zombie, goblin, groovy, vampiric, and primitive-futuristic. Isn't nature amazing? pic.twitter.com/HBahipLoqQ — MTG Secret Lair (@MTGSecretLair) September 30, 2026

Remarquons que le Secret Lair Corn Maze de Magic propose également un crossover avec Marvel Zombies ainsi qu'avec le film de Jim Henson, Labyrinthe. Comme pour la collaboration avec KPop Demon Hunters, la communauté peut s'attendre à diverses cartes, dont certaines ont été présentées dans ladite publication sur Twitter/X.

Déjà des indices sur ce crossover avec KPop Demon Hunters par le passé

Ceci n'est, en réalité, pas très étonnant, notamment au vu du succès de la série KPop Demon Hunters. De plus, au mois d'octobre 2025, Netflix avait annoncé son partenariat avec Hasbro et Mattel pour la production de produits dérivés. Et comme vous le savez probablement déjà, Hasbro a acheté Wizards of the Coast il y a de cela plusieurs années. Par ailleurs, peu de temps, avant la révélation des cartes de ce Superdrop, le copyright « KPop Demon Hunters / Netflix » était apparu sur un visuel teasant ce prochain Secret Lair.

À lire également Magic The Gathering : Présentation de l'extension Réalité fracturée

Rappelons, en guise de conclusion, que la dernière extension de Magic The Gathering, soit Réalité fracturée, est sortie le 2 octobre 2026 dans les boutiques locales.