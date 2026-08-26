TFT : MàJ 18.1, les détails de la mise à jour du lancement d'Enchanted Wilds
le 26 août 2026 à 17h20
Après 4 semaines de PBE, le set 18 de TFT est finalement arrivé sur les serveurs officiels. Enchanted Wilds amène la mécanique des Esprits de la forêt (Wisps), une nouvelle rotation des champions et des synergies inédites, avec lesquelles vous devrez composer au cours des mois à venir. Riot Games a partagé les détails de la mise à jour de lancement, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 18.1 de TFT ci-dessous. Notez qu'il s'agit d'une version traduite, étant donné que Riot Games n'a pas communiqué les détails de cette mise à jour en français.
Patch notes 18.1 de TFT
Lancement de Enchanted Wilds
Le patch 18.1 marque nos premiers pas dans Enchanted Wilds sur les serveurs live avec notre transition de Hextech vers Unreal. Avec ce nouveau moteur, il nous faut un peu de temps pour prendre en main l'outil, atteindre la parité et, à terme, exploiter tout le potentiel de notre nouveau moteur. Dans cette optique, vous remarquerez des différences très visibles entre les sets 17 et 18, et nous travaillons activement à combler cet écart.
- Bugs : Avec le lancement d'un nouveau set et les millions de parties jouées dès les premières heures, quelques bugs font forcément leur apparition. Avec ce nouveau moteur, nous nous attendons à ce qu'il y en ait un peu plus que d'habitude. Comme sur le PBE, nous travaillons activement à les corriger. Signalez-nous tout problème rencontré via les espaces communautaires, le support ou directement dans le client.
- Temps de chargement : Au lancement, le chargement vers Enchanted Wilds sera plus long que d'habitude. Nous vous remercions pour votre patience durant ces écrans de chargement et nous travaillons en arrière-plan pour les réduire.
- Pings et Mini-carte : Vous remarquerez peut-être l'absence de la mini-carte, et avec elle, la disparition des Pings. Malgré la suppression de la mini-carte, nous souhaitons préserver la communication stratégique (ou humoristique) qu'offrent les Pings. Nous repensons donc le système pour en faire un outil social non lié à la mini-carte. Cela prendra un peu de temps et ne sera pas prêt pour le lancement, mais nous vous informerons dès que nous aurons une date précise.
- Mode spectateur des amis : C'est une fonctionnalité essentielle pour la communauté, les événements et simplement pour passer du temps entre amis. Elle ne sera pas disponible au lancement, mais elle est prévue sur le long terme pour offrir une meilleure expérience globale.
- Taille du patch : Le patch 18.1 sera conséquent, tant en termes de volume de données que de contenu en jeu — après tout, c'est un nouveau set… Attendez-vous à des patchs plus légers après cette sortie initiale.
- Finishers : Le portage de tout notre catalogue de Tacticians, Arenas, Booms et Emotes vers Unreal a fait des Finishers l'aspect le plus complexe de cette transition. Pour accélérer le processus, nous affichons temporairement les Finishers sous forme de vidéo plutôt qu'intégrés directement dans le moteur. En attendant qu'ils soient reconstruits dans le moteur, ils seront exécutés sur des River Sprites.
- Cosmétiques : Migrer l'ensemble de nos cosmétiques de Hextech vers Unreal prendra du temps. Nous prévoyons d'en ajouter davantage à chaque patch jusqu'à atteindre une parité complète. Pour consulter la liste détaillée des cosmétiques disponibles au lancement, reportez-vous à la section située à la fin de ces notes.
Configurations minimales pour TFT
Les configurations minimales restent très similaires sur Mobile, à l'exception des appareils iOS avec 2 GB de RAM et Android avec 2/3 GB de RAM, qui ne représentent qu'une très faible proportion des appareils mondiaux sur lesquels TFT est installé. Sur PC, les configurations minimales requises sont Windows 10 (Version 19041+), DirectX11 (Feature Level 4.3) et Shader Model 5.
Victorious Lumie
Bravo à tous ceux qui ont atteint le rang Or ou supérieur en Ranked sur Space Gods ou en Double up ! Un Lumie très enthousiaste viendra célébrer votre victoire !
Mécanique du set : Esprits de la forêt
Pour une présentation détaillée de la mécanique des Esprits de la forêt (Wisps), consultez l'aperçu de Enchanted Wilds. Voici les points essentiels :
-
Les Wisps sont répartis en 7 catégories (Champion, Combat, Misc, Shop, Gold/XP, Risky, Item). Ces catégories possèdent des couleurs et des icônes distinctes pour faciliter le roll down et le scouting, leur icône apparaissant à côté de la barre de PV du Tactician du joueur dès l'achat.
-
Les Wisps ne peuvent être achetés que pendant la phase de planification. Après cette phase, le Wisp disparaît et révèle l'unité qui se cachait derrière lui.
-
Les Wisps apparaissent dans une boutique sur deux.
-
Après la phase 5, un Wisp sur deux est garanti d'être un Combat Wisp.
Carousel
Le Carousel est de retour !
-
Le Carousel a désormais une chance de contenir plus de champions et/ou des champions d'un coût plus élevé que d'habitude.
Ciblage
Sous Hextech, les unités étaient programmées pour changer de cible après avoir subi un CC (stun, knock-up), en ciblant l'ennemi le plus proche. Par conséquent, si une unité de deuxième ligne était touchée par un stun de zone, elle réorientait ses attaques sur l'ennemi le plus proche — pas de chance si vous jouiez un assassin infiltré dans le backline. Avec le Set 18, nous supprimons ce changement de cible gênant : les CC ne s'accompagneront plus d'une amnésie de ciblage.
-
Les unités ne changeront plus de cible après être sorties d'un Crowd Control.
Butin PvE
Conseil de pro : ne manquez pas le butin de la phase 4-7.
-
Le butin manqué de la phase 4-7, ou des tours PVE ultérieurs, peut désormais être reporté sur le tour PVE suivant.
Rencontres de début de partie
Nous retirons quelques rencontres d'ouverture qui impactaient trop le déroulement du jeu, tout en ajoutant des rencontres plus classiques pour varier les situations à faible impact. Nous expérimentons depuis un moment avec des rencontres d'ouverture à fort et faible impact, et dans un set comme le 18, il n'est pas nécessaire d'avoir des écarts aussi extrêmes : la diversité des parties provient déjà des Wisps, Augments, de la distribution d'objets et des unités proposées dans la boutique.
Nouvelles rencontres
- Completed Item Anvil Start : Tous les joueurs commencent avec un Completed Item Anvil.
- Reroll Subscription : Obtenez des rerolls au début de chaque phase.
- Item Forge : Tous les joueurs commencent avec 2 Completed Item Anvils.
Rencontres retirées
- Loot Subscription
- Artifact Anvil
- Reroll Start
Sites et outils tiers
Il y a tellement à découvrir avec un nouveau set ! Heureusement, nous pouvons compter sur de nombreux partenaires prêts à vous aider avec des guides de compositions, des fiches récapitulatives et bien plus encore :
- TFTAcademy
- TFTips.app
- LoL Chess
- Mobalytics
- Blitz.gg
- MetaTFT
- OPGG
- Tacter
- Tactics.tools
- TFTactics
- TRACKER.GG
Optimisations
Optimisations retirées
Les Augments suivantes disparaissent dans l'espace :
- AFK
- At What Cost
- Aura Farming
- Blood Offering
- Calculated Loss
- Charge Transfer I
- Charge Transfer II
- Climb The Ladder I
- Climb The Ladder II
- Construct-A-Companion
- Cosmic Restart
- Crash Test Dummies
- Exiles I
- Exiles II
- Feed the Flames
- Forward Thinking
- Heavy Is the Crown
- Kahunahuna
- Know Your Enemy
- Little Buddies
- Lunch Money
- On a Roll
- ReinFOURcement
- Restart Mission
- Risky Moves
- Savings Account
- Second Wind
- Second Wind II
- Side Effects
- Subscription Service
- Sunfire Board
- Tiniest Titan
- Tiny Titans
- Tiny, but Deadly
- Trifecta I
- Trifecta II
- Two Tanky
- Two Much Value
- Vampiric Vitality I
- Warlord's Honor
- Win Out
- Wise Spending
- You Have My Bow
Optimisations de retour
Les Augments suivantes ont été réclamées par les Wilds :
- Called Shot
- Caretaker's Favor
- Celestial Blessing
- Cooking Pot
- Coronation
- Silver Destiny
- Silver Destiny Plus
- Silver Destiny Plus Plus
- Gold Destiny
- Gold Destiny Plus
- Prismatic Destiny
- Prismatic Destiny Plus
- Hard Bargain
- Investment Strategy
- Kingslayer
- Know Your Enemy
- Max Build
- Mess Hall
- Pandora's Bench
- Precision and Grace
- Promised Protection
- Time Skip
- Young and Wild and Free
Optimisations ajustées
Pour les Augments Backline Blueprint / Frontline Foundation, la description a été ajustée pour faciliter son utilisation sur des champions comme Diana (dont le dernier trait affiché est un trait de tank) ou Kog'Maw et Azir (dont les derniers traits n'ont pas d'Emblem, mais qui possèdent respectivement Invoker et Executioner, qui sont des Emblems valides).
Challenger's Grace a été renommée à partir de Precision and Grace afin d'éviter toute confusion, le mot « Precision » étant également un mot-clé désignant le coup critique des compétences.
Pandora's Bench prend désormais mieux en compte la probabilité réelle d'obtenir un champion au lieu de lancer un tirage indépendant sans tenir compte des copies restantes dans le pool.
- Band of Thieves II : Délai de 6 combats de joueurs ⇒ 5 combats de joueurs.
- Backline Blueprint / Frontline Foundation : Bulle d'aide mise à jour pour indiquer « classe » au lieu de « dernier trait affiché ».
- Birthday Reunion (Rework) : Obtenez un champion 2 étoiles à 2 PO aléatoire. Au niveau 6, obtenez un composant aléatoire. Au niveau 9, obtenez un champion 2 étoiles à 5 PO aléatoire.
- Bronze for Life I/II : Amplification des dégâts : 2% ⇒ 2,5%.
- Build-a-Bud : PO initiales : 10 ⇒ 6.
- Buried Treasures II : Nombre de tours : 5 ⇒ 6.
- Challenger's Grace : Renommée depuis Precision and Grace.
- Comeback Story : Vitesse d'attaque par PV manquant du joueur : 0,4% ⇒ 0,3%.
- Healing Orbs : Le soin est désormais instantané. Il cible désormais les alliés dans un rayon de 3 hexagones autour de la cible et soigne l'allié ayant le plus bas pourcentage de PV (au lieu du plus proche). Il choisit par défaut le plus proche si personne n'est dans ce rayon.
- Forged in Strength : Seuil de PV : 30 ⇒ 35. Récompense : 3 Artifacts aléatoires ⇒ 1 Artifact, 1 objet complet aléatoire, 2 composants aléatoires.
- Going Long : PO immédiates : 16g ⇒ 10g.
- Living Forge : Tours : 9 ⇒ 10.
- Luxury Subscription : PO : 7 ⇒ 3.
- Max Build (Rework) : Obtenez 10 rerolls gratuits dans la boutique. Au niveau 9, obtenez 3 rerolls gratuits et un Champion Duplicator.
- Money Hungry+ : PO initiales : 10 ⇒ 13.
- Pandora's Bench : Est désormais moins susceptible de reroll des copies 2 étoiles de champions ayant peu de copies restantes dans le pool.
- Slightly Magical Roll 6 : Récompense : Spatula ⇒ Emblem aléatoire.
Objets de la lumière
- Lithoplastron de gargouille de la lumière : PV : 300 ⇒ 400.
- Main de la justice de la lumière : AD/AP : 30 ⇒ 35.
- Cœur intrépide de la lumière : PV : 600 ⇒ 500.
Artefacts
Artefacts de retour
Forbidden Idol
- PV : 400
- Régénération de mana : 2
- 40% de la valeur des boucliers est convertie en PV max à la place.
Manazane
- Attack Damage : 15%
- Ability Power : 15%
- Régénération de mana : 1
Artefacts ajustés
Avec l'arrivée d'un nouveau set et d'un nouvel effectif, nous équilibrons nos Artifacts existants pour mieux correspondre au kit des champions tout en renforçant leurs synergies.
Aegis of Dusk
-
Dégâts basés sur la MR : 15% ⇒ 18%
Blighting Jewel
- AP de base : 60% ⇒ 30%
- Mana gagné à 0 MR : 2 ⇒ 4
Dawncore :
- AD/AP : 15 ⇒ 20
- Réduction de mana par canalisation : 4% ⇒ 5%
- Mana minimum : 10 ⇒ 15
- Régénération de mana : 2 ⇒ 1
- Réduction de mana par canalisation : 10% ⇒ 5%
Fishbones
- Confère désormais +2 Portée
- AD/AP : 50% ⇒ 25%
Eternal Pact
- AP de base : 40 ⇒ 35
Hellfire's Hatchet
- PV de base : 150 ⇒ 400
- AD de base : Supprimée
- Vitesse d'attaque gagnée selon les PV manquants : 1% ⇒ 1,5
Rapid Firecannon
- Vitesse d'attaque : 65% ⇒ 55%
Silvermere Dawn
- Confère désormais 30% d'Omnivamp
- AD : 140% ⇒ 125%
- Résistances : 80 ⇒ 30
Statikk Shiv
- Rebonds d'éclair : 4 ⇒ 6
- Dégâts de base : 30 ⇒ 15
- Dégâts magiques d'AP : 50% ⇒ 35%
- Vitesse d'attaque : 50% ⇒ 40%
Talisman of Ascension
- NOUVEAU — Une fois Ascended, confère 12 de régénération de mana.
Titanic Hydra :
- % d'Attack Damage de base sous forme de dégâts bonus : 6% ⇒ 2%.
Wits End
- PV : 400 ⇒ 300
- Soin bonus : 30% ⇒ 25%
- Dégâts magiques bonus : 30/30/45/65/86/100 ⇒ 30/30/55/75/95/115
Artefacts retirés
- Death's Defiance
- Hullcrusher
- Sniper's Focus
Space Gods
Le Set 17, Space Gods, étant jouable en parallèle d'Enchanted Wilds, nous apportons un léger équilibrage pour Milio (dominant) et Twisted Fate (moins dominant, qui a actuellement 1 chance sur 81 de perdre contre le PvE).
- Twisted Fate : Au tour 1-2 uniquement, le lancer minimum est fixé à 5.
- Milio : Mana : 0/30 ⇒ 0/40.
Contenus cosmétiques d'Enchanted Wilds
Au lancement, les cosmétiques suivants seront disponibles. Nous en ajouterons d'autres lors des prochains patchs.
Arènes
- Stellar Planetarium
- Twilight Forest (Enchanted Forest)
- A Purrfect Plan
- Ao Shin's Summit Spa
- Arrowhead Arena
- Blackcliff Gorge
- Celebration of Tomorrow
- Chemtech Plaza
- Claw and Order
- Cloud Arena
- Court of Chaos Arena
- Crash Site Arena
- Dankest Dungeon
- Dawn of Progress
- Desert Path
- Destination
- Draconic Arena
- Dreadnova Arena
- Drifting Park Arena
- Fields of Justice
- Hiss-story in the Making
- Impressions of Water
- Innovation Avenue
- Jadebloom Oasis
- Journey's Beginning
- K/DA Practice Room
- Lunar Revel Balcony
- Lunar Revel Club Square
- Lunar Revel Docks
- Mountain Arena
- Ocean Arena
- Outset
- Path
- Pentakill: Backstage
- Pit Stop Arena
- Prancie's Retreat
- Realm of Harmony Arena
- Rift Arena
- Runic Arena
- Sanctum of Order Arena
- Sands of Shurima
- Shades of Sky
- Shimmerstone Fields
- Ship of Discovery
- Ship of Innovation
- Ship of Shadows
- Shisa's Study
- Sky-High Station
- Spaceship Arena
- Storm Rift Arena
- Summoners' Arena
- Threat Level: Nom
- Threat Level: Ok
- Threat Level: Tentacle
- Touch of the Void
- True Damage Sound Studio
- Whispers of Cave
- Zaun City Rooftop
- Default Arena
- Infernal Arena
- Black Hole Arena
- Cyber City Heights
- Dreams of Earth
- K.O. Coliseum
- Odyssey Yasuo Arena
- Supernova Arena
Booms
- CTRL-ALT-DELETE
- First Star Flurry
- Spice Ain't Nice
- Vine Whip
- Arcana Coil
- Bamboo Shoots
- Boba Blast
- Broom Boom
- Brush It Off
- Burn Bright Starlight
- Buzz Off!
- Chemtech Surprise
- Code Break
- Coin Rush
- Colorful Cannon
- Cosmeows Beam
- Cosmic Tracer
- Curtain Call
- Demolition Donut
- Dragon Float Splash
- Dragon Geyser
- Dragon Tempest
- Fans of a Feather
- Fireworks - Catseye
- Fireworks - Citrine
- Fireworks - Mint
- Fireworks - Obsidian
- Fireworks - Rainbow
- Fireworks - Rose Quartz
- Fireworks - Sapphire
- Fireworks - Tanzanite
- Golden Koi
- Guitar Smash
- Jackpot Chomper
- Judgement of Durand
- Justice Beam
- Kanmei Burst
- Localized Borealis
- Love Love Beam
- Matcha Blast
- Mighty Roar
- Mushroom Madness
- Neon Bike Slide
- Nimbus Cloud
- Nova Bomb
- Paper Pursuit
- Powder's Monkey Boom
- Rocket Punch
- Scritches
- Shadow Scrawl
- Soul Static
- Stamped Out
- Tidal Leaves
- Toxic Cloud
- Void Gate
- Your Ride is Here
- Zap Bolt
- Default Boom
- Ace in the Hole
- Arc of Ruin
- Beat Drop
- Blade of the Exile
- Buster Shot
- Cease and Desist
- Certain Death
- Command: Shockwave
- Crescendo
- Get Jinxed
- Jhin's Curtain Call
- Raging Ox
- Seismic Shard
- Smiteback!
- Soul Shackles
- Staff Drop
- Tangerine Burst
- Watch Out! Eep!
- Office The Darkin Blade
- Arcane Ace in the Hole
- Arcane Cease and Desist
- Battle Academia Death Lotus
- Cafe Cuties Shadow Surge
- Charm
- High Noon Enchanted Crystal Arrow
- K/DA ALL OUT Beat Drop
- Nightbringer Last Breath
- Pengu Cosplay Buster Shot
- Porcelain Final Spark
- PsyOps Thrill of the Hunt
- Spirit Blossom Fate Sealed
- Spirit Blossom Springs Aphelios
- T1 Command: Shockwave
- Prestige Dawnbringer Fate Sealed
Tacticiens
- Akana Melisma
- Artiste Choncc
- Blepup
- Bounty Hunter Fenroar
- Choncc the Wise
- Cosmic Abyssia
- Doughcat
- Duckbill
- Lunar Beast Shisa
- Pompayena
- Pop Queen Melisma
- Prodigy Melisma
- Pulsefire Fenroar
- Rock'n'Roll Pompayena
- Shork
- Skyborn Fenroar
- Space Groove Bun Bun
- Star Guardian Astrovix
- Victorious Flutterbug
- Void Scuttle Crab
- Beatmaker Melisma
- Divine Brilliance Pengu
- Flutterbug
- Melisma
- Mushroom Sprite
- Ossia
- Pengu on the Terrace
- Pop Queen Ossia
- Prodigy Ossia
- Pumped Up Ossia
- Ruined Petalpy
- Soft-nosed Molediver
- Soloist Ossia
- True Ice Flutterbug
- Victorious Lumie
- Victorious Melisma
- Abyssia
- Apprentice Sprite
- Arcade QiQi
- Arcane Sprite
- Astrovix
- Azure Inktales Featherknight
- Bass Queen QiQi
- Beatmaker Ossia
- Beatmaker QiQi
- Bee Sprite
- Beevil Flutterbug
- Birthday Surprise Fuwa
- Blazebattle Molediver
- Boba Sprite
- Bunana Bun Bun
- Burno
- Cauldron Sprite
- Chaos Fuwa
- Chaos Sprite
- Chemtank Sprite
- Clumsy Molediver
- Corrupted Shisa
- Cuppy
- Darkspark Inktales Featherknight
- Dawnglow Silverwing
- Daystar Fuwa
- Demacian Silverwing
- Dowsie
- Dr. Shisa
- Eclipse Fuwa
- Egg Sprite
- Ember Inktales Featherknight
- Esports Pengu
- Eternal Hushtail
- Explorer Sprite
- Fae Hushtail
- Fenroar
- Firecracker Fuwa
- Firecracker Shisa
- Fresh-water Molediver
- Fuwa
- Galactic Destiny Shisa
- Galeborn Inktales Featherknight
- Gloop
- Gnarly Burno
- Golden Fenroar
- Grizzle
- Groovy QiQi
- Hardhitter Melisma
- Hardhitter QiQi
- Heroic Shisa
- Hextech QiQi
- High Noon Fenroar
- Ink Sprite
- iSprite
- Ixtali Flutterbug
- Jeweled Protector
- Kanmei Fenroar
- Kanmei Hushtail
- Last Wish Fuwa
- Legionnaire Flutterbug
- Littlest Shisa
- Lost Silverwing
- Lovestruck Fuwa
- Lucky Fuwa
- Lunar Revel Shisa
- Mech Pilot Shisa
- Mega Fan Sprite
- Mistberry Hushtail
- Monarch Hushtail
- Moontipped Hushtail
- Nightbringer Fenroar
- Nimblefoot
- Nixie
- Order Fuwa
- Order Sprite
- Pantomime Choncc
- Patissier Choncc
- Petalpy
- Piximander
- Plant Buddy Sprite
- Poggles
- Poro
- Potion Sprite
- Prodigy QiQi
- Pufflet
- Pulsefire QiQi
- QiQi
- Red Riding Bun Bun
- Reigning Protector
- River Sprite
- Ruined Pengu
- Sandbringer Flutterbug
- Sauna Sprite
- Scuba Sprite
- Scuttle
- Sentinel Flutterbug
- Serenity Sprite
- Shadow Beat Melisma
- Shadowgem Protector
- Skydance Molediver
- Skygem Protector
- Snow Cherry Silverwing
- Soloist QiQi
- Space Groove Sprite
- Sugarcone Gloop
- Sunborn Protector
- Sundrop Shisa
- Super Evil Sprite
- Super Scuttle
- Super Squad Sprite
- Superfan Sprite
- Supreme Emperor Shisa
- Sweet Treat Kapi
- Toxic Molediver
- Triumphant Protector
- Tropical Silverwing
- Tundra Furyhorn
- UFO Sprite
- URF Dowsie
- Verdant Fuwa
- Victorious Nixie
- Victorious Protector
- Victorious Raptors
- Watermelon Pufferfin
- Willowbark Abyssia
- Year of the Tiger Protector
- Chibi Lee Sin
- Chibi Sett
- Chibi Ekko
- Chibi Gwen
- Chibi Irelia
- Chibi Katarina
- Chibi Malphite
- Chibi Orianna
- Chibi Seraphine
- Chibi Soraka
- Chibi Vi
- Chibi Xayah
- Chibi Yone
- Chibi Zed
- Chibi Arcade Caitlyn
- Chibi Banana Soraka
- Chibi Battle Bunny Miss Fortune
- Chibi Blood Moon Aatrox
- Chibi Blood Moon Briar
- Chibi Crystal Rose Seraphine
- Chibi Dark Cosmic Lux
- Chibi Dragonmancer Ashe
- Chibi Dragonmancer Yasuo
- Chibi iBlitzcrank
- Chibi K/DA Superfan Neeko
- Chibi Office Aatrox
- Chibi PROJECT: Zed
- Chibi Space Groove Blitzcrank
- Chibi Star Guardian Akali
- Chibi Star Guardian Jinx
- Chibi Star Guardian Kai'Sa
- Chibi Star Guardian Syndra
- Fluft of Poros
- Chibi Dragon Trainer Tristana
- Chibi Firecracker Jinx
- Chibi Aether Wing Kayle
- Chibi Battle Academia Ezreal
- Chibi Battle Academia Katarina
- Chibi Battle Bat Xayah
- Chibi Cafe Cuties Annie
- Chibi Cafe Cuties Vex
- Chibi Cosmic Queen Ashe
- Chibi Dawnbringer Riven
- Chibi Guqin Sona
- Chibi High Noon Ashe
- Chibi K/DA ALL OUT Seraphine
- Chibi Mecha Malphite
- Chibi Mythmaker Zoe
- Chibi Porcelain Lux
- Chibi Spirit Blossom Orianna
- Chibi T1 Orianna
- Chibi T1 Yone
- Prestige Chibi Immortal Journey Shyvana
- Chibi Prestige Dragonmancer Yasuo
- Prestige Chibi Star Nemesis Morgana
- Prestige Chibi Blood Moon Miss Fortune
- Ahri Unbound
- Warwick Unbound
- Garen Unbound
- Vayne Unbound
- Chosen of the Wolf Katarina Unbound
- God-King Darius Unbound
- High Noon Lucian Unbound
- PsyOps Rengar Unbound
- Spirit Blossom Springs Aphelios Unbound
- Dark Star Mordekaiser Unbound
- High Noon Senna Unbound
- Blue Buff Emote (Blue Hearts You)
- Chibi Salary Man Aatrox Emote (Up and to the right)
- Chibi Soul Fighter Jinx Emote (What I'd do now?!)
- Coven Leblanc Emote (Scheming Sorceress)
- River Sprite (Mushroom Sprite) Emote (Make Room for Mush)
- Spirit Blossoms Springs Aphelios Emote (Sweat It Out)
- Verdant Wonder
commentaire (0)