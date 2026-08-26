TFT : MàJ 18.1, les détails de la mise à jour du lancement d'Enchanted Wilds

Après 4 semaines de PBE, le set 18 de TFT est finalement arrivé sur les serveurs officiels. Enchanted Wilds amène la mécanique des Esprits de la forêt (Wisps), une nouvelle rotation des champions et des synergies inédites, avec lesquelles vous devrez composer au cours des mois à venir. Riot Games a partagé les détails de la mise à jour de lancement, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 18.1 de TFT ci-dessous. Notez qu'il s'agit d'une version traduite, étant donné que Riot Games n'a pas communiqué les détails de cette mise à jour en français.

Patch notes 18.1 de TFT

Lancement de Enchanted Wilds

Le patch 18.1 marque nos premiers pas dans Enchanted Wilds sur les serveurs live avec notre transition de Hextech vers Unreal. Avec ce nouveau moteur, il nous faut un peu de temps pour prendre en main l'outil, atteindre la parité et, à terme, exploiter tout le potentiel de notre nouveau moteur. Dans cette optique, vous remarquerez des différences très visibles entre les sets 17 et 18, et nous travaillons activement à combler cet écart.

Bugs : Avec le lancement d'un nouveau set et les millions de parties jouées dès les premières heures, quelques bugs font forcément leur apparition. Avec ce nouveau moteur, nous nous attendons à ce qu'il y en ait un peu plus que d'habitude. Comme sur le PBE, nous travaillons activement à les corriger. Signalez-nous tout problème rencontré via les espaces communautaires, le support ou directement dans le client.

Avec le lancement d'un nouveau set et les millions de parties jouées dès les premières heures, quelques bugs font forcément leur apparition. Avec ce nouveau moteur, nous nous attendons à ce qu'il y en ait un peu plus que d'habitude. Comme sur le PBE, nous travaillons activement à les corriger. Signalez-nous tout problème rencontré via les espaces communautaires, le support ou directement dans le client. Temps de chargement : Au lancement, le chargement vers Enchanted Wilds sera plus long que d'habitude. Nous vous remercions pour votre patience durant ces écrans de chargement et nous travaillons en arrière-plan pour les réduire.

Au lancement, le chargement vers Enchanted Wilds sera plus long que d'habitude. Nous vous remercions pour votre patience durant ces écrans de chargement et nous travaillons en arrière-plan pour les réduire. Pings et Mini-carte : Vous remarquerez peut-être l'absence de la mini-carte, et avec elle, la disparition des Pings. Malgré la suppression de la mini-carte, nous souhaitons préserver la communication stratégique (ou humoristique) qu'offrent les Pings. Nous repensons donc le système pour en faire un outil social non lié à la mini-carte. Cela prendra un peu de temps et ne sera pas prêt pour le lancement, mais nous vous informerons dès que nous aurons une date précise.

Vous remarquerez peut-être l'absence de la mini-carte, et avec elle, la disparition des Pings. Malgré la suppression de la mini-carte, nous souhaitons préserver la communication stratégique (ou humoristique) qu'offrent les Pings. Nous repensons donc le système pour en faire un outil social non lié à la mini-carte. Cela prendra un peu de temps et ne sera pas prêt pour le lancement, mais nous vous informerons dès que nous aurons une date précise. Mode spectateur des amis : C'est une fonctionnalité essentielle pour la communauté, les événements et simplement pour passer du temps entre amis. Elle ne sera pas disponible au lancement, mais elle est prévue sur le long terme pour offrir une meilleure expérience globale.

C'est une fonctionnalité essentielle pour la communauté, les événements et simplement pour passer du temps entre amis. Elle ne sera pas disponible au lancement, mais elle est prévue sur le long terme pour offrir une meilleure expérience globale. Taille du patch : Le patch 18.1 sera conséquent, tant en termes de volume de données que de contenu en jeu — après tout, c'est un nouveau set… Attendez-vous à des patchs plus légers après cette sortie initiale.

Le patch 18.1 sera conséquent, tant en termes de volume de données que de contenu en jeu — après tout, c'est un nouveau set… Attendez-vous à des patchs plus légers après cette sortie initiale. Finishers : Le portage de tout notre catalogue de Tacticians, Arenas, Booms et Emotes vers Unreal a fait des Finishers l'aspect le plus complexe de cette transition. Pour accélérer le processus, nous affichons temporairement les Finishers sous forme de vidéo plutôt qu'intégrés directement dans le moteur. En attendant qu'ils soient reconstruits dans le moteur, ils seront exécutés sur des River Sprites.

Le portage de tout notre catalogue de Tacticians, Arenas, Booms et Emotes vers Unreal a fait des Finishers l'aspect le plus complexe de cette transition. Pour accélérer le processus, nous affichons temporairement les Finishers sous forme de vidéo plutôt qu'intégrés directement dans le moteur. En attendant qu'ils soient reconstruits dans le moteur, ils seront exécutés sur des River Sprites. Cosmétiques : Migrer l'ensemble de nos cosmétiques de Hextech vers Unreal prendra du temps. Nous prévoyons d'en ajouter davantage à chaque patch jusqu'à atteindre une parité complète. Pour consulter la liste détaillée des cosmétiques disponibles au lancement, reportez-vous à la section située à la fin de ces notes.

Configurations minimales pour TFT

Les configurations minimales restent très similaires sur Mobile, à l'exception des appareils iOS avec 2 GB de RAM et Android avec 2/3 GB de RAM, qui ne représentent qu'une très faible proportion des appareils mondiaux sur lesquels TFT est installé. Sur PC, les configurations minimales requises sont Windows 10 (Version 19041+), DirectX11 (Feature Level 4.3) et Shader Model 5.

Victorious Lumie

Bravo à tous ceux qui ont atteint le rang Or ou supérieur en Ranked sur Space Gods ou en Double up ! Un Lumie très enthousiaste viendra célébrer votre victoire !

Mécanique du set : Esprits de la forêt

Pour une présentation détaillée de la mécanique des Esprits de la forêt (Wisps), consultez l'aperçu de Enchanted Wilds. Voici les points essentiels :

Les Wisps sont répartis en 7 catégories (Champion, Combat, Misc, Shop, Gold/XP, Risky, Item). Ces catégories possèdent des couleurs et des icônes distinctes pour faciliter le roll down et le scouting, leur icône apparaissant à côté de la barre de PV du Tactician du joueur dès l'achat.

Les Wisps ne peuvent être achetés que pendant la phase de planification. Après cette phase, le Wisp disparaît et révèle l'unité qui se cachait derrière lui.

Les Wisps apparaissent dans une boutique sur deux.

Après la phase 5, un Wisp sur deux est garanti d'être un Combat Wisp.

Carousel

Le Carousel est de retour !

Le Carousel a désormais une chance de contenir plus de champions et/ou des champions d'un coût plus élevé que d'habitude.

Ciblage

Sous Hextech, les unités étaient programmées pour changer de cible après avoir subi un CC (stun, knock-up), en ciblant l'ennemi le plus proche. Par conséquent, si une unité de deuxième ligne était touchée par un stun de zone, elle réorientait ses attaques sur l'ennemi le plus proche — pas de chance si vous jouiez un assassin infiltré dans le backline. Avec le Set 18, nous supprimons ce changement de cible gênant : les CC ne s'accompagneront plus d'une amnésie de ciblage.

Les unités ne changeront plus de cible après être sorties d'un Crowd Control.

Butin PvE

Conseil de pro : ne manquez pas le butin de la phase 4-7.

Le butin manqué de la phase 4-7, ou des tours PVE ultérieurs, peut désormais être reporté sur le tour PVE suivant.

Rencontres de début de partie

Nous retirons quelques rencontres d'ouverture qui impactaient trop le déroulement du jeu, tout en ajoutant des rencontres plus classiques pour varier les situations à faible impact. Nous expérimentons depuis un moment avec des rencontres d'ouverture à fort et faible impact, et dans un set comme le 18, il n'est pas nécessaire d'avoir des écarts aussi extrêmes : la diversité des parties provient déjà des Wisps, Augments, de la distribution d'objets et des unités proposées dans la boutique.

Nouvelles rencontres

Completed Item Anvil Start : Tous les joueurs commencent avec un Completed Item Anvil.

Tous les joueurs commencent avec un Completed Item Anvil. Reroll Subscription : Obtenez des rerolls au début de chaque phase.

Obtenez des rerolls au début de chaque phase. Item Forge : Tous les joueurs commencent avec 2 Completed Item Anvils.

Rencontres retirées

Loot Subscription

Artifact Anvil

Reroll Start

Sites et outils tiers

Il y a tellement à découvrir avec un nouveau set ! Heureusement, nous pouvons compter sur de nombreux partenaires prêts à vous aider avec des guides de compositions, des fiches récapitulatives et bien plus encore :

TFTAcademy

TFTips.app

LoL Chess

Mobalytics

Blitz.gg

MetaTFT

OPGG

Tacter

Tactics.tools

TFTactics

TRACKER.GG

Optimisations

Optimisations retirées

Les Augments suivantes disparaissent dans l'espace :

AFK

At What Cost

Aura Farming

Blood Offering

Calculated Loss

Charge Transfer I

Charge Transfer II

Climb The Ladder I

Climb The Ladder II

Construct-A-Companion

Cosmic Restart

Crash Test Dummies

Exiles I

Exiles II

Feed the Flames

Forward Thinking

Heavy Is the Crown

Kahunahuna

Know Your Enemy

Little Buddies

Lunch Money

On a Roll

ReinFOURcement

Restart Mission

Risky Moves

Savings Account

Second Wind

Second Wind II

Side Effects

Subscription Service

Sunfire Board

Tiniest Titan

Tiny Titans

Tiny, but Deadly

Trifecta I

Trifecta II

Two Tanky

Two Much Value

Vampiric Vitality I

Warlord's Honor

Win Out

Wise Spending

You Have My Bow

Optimisations de retour

Les Augments suivantes ont été réclamées par les Wilds :

Called Shot

Caretaker's Favor

Celestial Blessing

Cooking Pot

Coronation

Silver Destiny

Silver Destiny Plus

Silver Destiny Plus Plus

Gold Destiny

Gold Destiny Plus

Prismatic Destiny

Prismatic Destiny Plus

Hard Bargain

Investment Strategy

Kingslayer

Know Your Enemy

Max Build

Mess Hall

Pandora's Bench

Precision and Grace

Promised Protection

Time Skip

Young and Wild and Free

Optimisations ajustées

Pour les Augments Backline Blueprint / Frontline Foundation, la description a été ajustée pour faciliter son utilisation sur des champions comme Diana (dont le dernier trait affiché est un trait de tank) ou Kog'Maw et Azir (dont les derniers traits n'ont pas d'Emblem, mais qui possèdent respectivement Invoker et Executioner, qui sont des Emblems valides).

Challenger's Grace a été renommée à partir de Precision and Grace afin d'éviter toute confusion, le mot « Precision » étant également un mot-clé désignant le coup critique des compétences.

Pandora's Bench prend désormais mieux en compte la probabilité réelle d'obtenir un champion au lieu de lancer un tirage indépendant sans tenir compte des copies restantes dans le pool.

Band of Thieves II : Délai de 6 combats de joueurs ⇒ 5 combats de joueurs.

Délai de 6 combats de joueurs ⇒ 5 combats de joueurs. Backline Blueprint / Frontline Foundation : Bulle d'aide mise à jour pour indiquer « classe » au lieu de « dernier trait affiché ».

Bulle d'aide mise à jour pour indiquer « classe » au lieu de « dernier trait affiché ». Birthday Reunion (Rework) : Obtenez un champion 2 étoiles à 2 PO aléatoire. Au niveau 6, obtenez un composant aléatoire. Au niveau 9, obtenez un champion 2 étoiles à 5 PO aléatoire.

Obtenez un champion 2 étoiles à 2 PO aléatoire. Au niveau 6, obtenez un composant aléatoire. Au niveau 9, obtenez un champion 2 étoiles à 5 PO aléatoire. Bronze for Life I/II : Amplification des dégâts : 2% ⇒ 2,5%.

Amplification des dégâts : 2% ⇒ 2,5%. Build-a-Bud : PO initiales : 10 ⇒ 6.

PO initiales : 10 ⇒ 6. Buried Treasures II : Nombre de tours : 5 ⇒ 6.

Nombre de tours : 5 ⇒ 6. Challenger's Grace : Renommée depuis Precision and Grace.

Renommée depuis Precision and Grace. Comeback Story : Vitesse d'attaque par PV manquant du joueur : 0,4% ⇒ 0,3%.

Vitesse d'attaque par PV manquant du joueur : 0,4% ⇒ 0,3%. Healing Orbs : Le soin est désormais instantané. Il cible désormais les alliés dans un rayon de 3 hexagones autour de la cible et soigne l'allié ayant le plus bas pourcentage de PV (au lieu du plus proche). Il choisit par défaut le plus proche si personne n'est dans ce rayon.

Le soin est désormais instantané. Il cible désormais les alliés dans un rayon de 3 hexagones autour de la cible et soigne l'allié ayant le plus bas pourcentage de PV (au lieu du plus proche). Il choisit par défaut le plus proche si personne n'est dans ce rayon. Forged in Strength : Seuil de PV : 30 ⇒ 35. Récompense : 3 Artifacts aléatoires ⇒ 1 Artifact, 1 objet complet aléatoire, 2 composants aléatoires.

Seuil de PV : 30 ⇒ 35. Récompense : 3 Artifacts aléatoires ⇒ 1 Artifact, 1 objet complet aléatoire, 2 composants aléatoires. Going Long : PO immédiates : 16g ⇒ 10g.

PO immédiates : 16g ⇒ 10g. Living Forge : Tours : 9 ⇒ 10.

Tours : 9 ⇒ 10. Luxury Subscription : PO : 7 ⇒ 3.

PO : 7 ⇒ 3. Max Build (Rework) : Obtenez 10 rerolls gratuits dans la boutique. Au niveau 9, obtenez 3 rerolls gratuits et un Champion Duplicator.

Obtenez 10 rerolls gratuits dans la boutique. Au niveau 9, obtenez 3 rerolls gratuits et un Champion Duplicator. Money Hungry+ : PO initiales : 10 ⇒ 13.

PO initiales : 10 ⇒ 13. Pandora's Bench : Est désormais moins susceptible de reroll des copies 2 étoiles de champions ayant peu de copies restantes dans le pool.

Est désormais moins susceptible de reroll des copies 2 étoiles de champions ayant peu de copies restantes dans le pool. Slightly Magical Roll 6 : Récompense : Spatula ⇒ Emblem aléatoire.

Objets de la lumière

Lithoplastron de gargouille de la lumière : PV : 300 ⇒ 400.

PV : 300 ⇒ 400. Main de la justice de la lumière : AD/AP : 30 ⇒ 35.

AD/AP : 30 ⇒ 35. Cœur intrépide de la lumière : PV : 600 ⇒ 500.

Artefacts

Artefacts de retour

Forbidden Idol

PV : 400

Régénération de mana : 2

40% de la valeur des boucliers est convertie en PV max à la place.

Manazane

Attack Damage : 15%

Ability Power : 15%

Régénération de mana : 1

Artefacts ajustés

Avec l'arrivée d'un nouveau set et d'un nouvel effectif, nous équilibrons nos Artifacts existants pour mieux correspondre au kit des champions tout en renforçant leurs synergies.

Aegis of Dusk

Dégâts basés sur la MR : 15% ⇒ 18%

Blighting Jewel

AP de base : 60% ⇒ 30%

Mana gagné à 0 MR : 2 ⇒ 4

Dawncore :

AD/AP : 15 ⇒ 20

Réduction de mana par canalisation : 4% ⇒ 5%

Mana minimum : 10 ⇒ 15

Régénération de mana : 2 ⇒ 1

Réduction de mana par canalisation : 10% ⇒ 5%

Fishbones

Confère désormais +2 Portée

AD/AP : 50% ⇒ 25%

Eternal Pact

AP de base : 40 ⇒ 35

Hellfire's Hatchet

PV de base : 150 ⇒ 400

AD de base : Supprimée

Vitesse d'attaque gagnée selon les PV manquants : 1% ⇒ 1,5

Rapid Firecannon

Vitesse d'attaque : 65% ⇒ 55%

Silvermere Dawn

Confère désormais 30% d'Omnivamp

AD : 140% ⇒ 125%

Résistances : 80 ⇒ 30

Statikk Shiv

Rebonds d'éclair : 4 ⇒ 6

Dégâts de base : 30 ⇒ 15

Dégâts magiques d'AP : 50% ⇒ 35%

Vitesse d'attaque : 50% ⇒ 40%

Talisman of Ascension

NOUVEAU — Une fois Ascended, confère 12 de régénération de mana.

Titanic Hydra :

% d'Attack Damage de base sous forme de dégâts bonus : 6% ⇒ 2%.

Wits End

PV : 400 ⇒ 300

Soin bonus : 30% ⇒ 25%

Dégâts magiques bonus : 30/30/45/65/86/100 ⇒ 30/30/55/75/95/115

Artefacts retirés

Death's Defiance

Hullcrusher

Sniper's Focus

Space Gods

Le Set 17, Space Gods, étant jouable en parallèle d'Enchanted Wilds, nous apportons un léger équilibrage pour Milio (dominant) et Twisted Fate (moins dominant, qui a actuellement 1 chance sur 81 de perdre contre le PvE).

Twisted Fate : Au tour 1-2 uniquement, le lancer minimum est fixé à 5.

Au tour 1-2 uniquement, le lancer minimum est fixé à 5. Milio : Mana : 0/30 ⇒ 0/40.

Contenus cosmétiques d'Enchanted Wilds

Au lancement, les cosmétiques suivants seront disponibles. Nous en ajouterons d'autres lors des prochains patchs.

Arènes

Stellar Planetarium

Twilight Forest (Enchanted Forest)

A Purrfect Plan

Ao Shin's Summit Spa

Arrowhead Arena

Blackcliff Gorge

Celebration of Tomorrow

Chemtech Plaza

Claw and Order

Cloud Arena

Court of Chaos Arena

Crash Site Arena

Dankest Dungeon

Dawn of Progress

Desert Path

Destination

Draconic Arena

Dreadnova Arena

Drifting Park Arena

Fields of Justice

Hiss-story in the Making

Impressions of Water

Innovation Avenue

Jadebloom Oasis

Journey's Beginning

K/DA Practice Room

Lunar Revel Balcony

Lunar Revel Club Square

Lunar Revel Docks

Mountain Arena

Ocean Arena

Outset

Path

Pentakill: Backstage

Pit Stop Arena

Prancie's Retreat

Realm of Harmony Arena

Rift Arena

Runic Arena

Sanctum of Order Arena

Sands of Shurima

Shades of Sky

Shimmerstone Fields

Ship of Discovery

Ship of Innovation

Ship of Shadows

Shisa's Study

Sky-High Station

Spaceship Arena

Storm Rift Arena

Summoners' Arena

Threat Level: Nom

Threat Level: Ok

Threat Level: Tentacle

Touch of the Void

True Damage Sound Studio

Whispers of Cave

Zaun City Rooftop

Default Arena

Infernal Arena

Black Hole Arena

Cyber City Heights

Dreams of Earth

K.O. Coliseum

Odyssey Yasuo Arena

Supernova Arena



Booms

CTRL-ALT-DELETE

First Star Flurry

Spice Ain't Nice

Vine Whip

Arcana Coil

Bamboo Shoots

Boba Blast

Broom Boom

Brush It Off

Burn Bright Starlight

Buzz Off!

Chemtech Surprise

Code Break

Coin Rush

Colorful Cannon

Cosmeows Beam

Cosmic Tracer

Curtain Call

Demolition Donut

Dragon Float Splash

Dragon Geyser

Dragon Tempest

Fans of a Feather

Fireworks - Catseye

Fireworks - Citrine

Fireworks - Mint

Fireworks - Obsidian

Fireworks - Rainbow

Fireworks - Rose Quartz

Fireworks - Sapphire

Fireworks - Tanzanite

Golden Koi

Guitar Smash

Jackpot Chomper

Judgement of Durand

Justice Beam

Kanmei Burst

Localized Borealis

Love Love Beam

Matcha Blast

Mighty Roar

Mushroom Madness

Neon Bike Slide

Nimbus Cloud

Nova Bomb

Paper Pursuit

Powder's Monkey Boom

Rocket Punch

Scritches

Shadow Scrawl

Soul Static

Stamped Out

Tidal Leaves

Toxic Cloud

Void Gate

Your Ride is Here

Zap Bolt

Default Boom

Ace in the Hole

Arc of Ruin

Beat Drop

Blade of the Exile

Buster Shot

Cease and Desist

Certain Death

Command: Shockwave

Crescendo

Get Jinxed

Jhin's Curtain Call

Raging Ox

Seismic Shard

Smiteback!

Soul Shackles

Staff Drop

Tangerine Burst

Watch Out! Eep!

Office The Darkin Blade

Arcane Ace in the Hole

Arcane Cease and Desist

Battle Academia Death Lotus

Cafe Cuties Shadow Surge

Charm

High Noon Enchanted Crystal Arrow

K/DA ALL OUT Beat Drop

Nightbringer Last Breath

Pengu Cosplay Buster Shot

Porcelain Final Spark

PsyOps Thrill of the Hunt

Spirit Blossom Fate Sealed

Spirit Blossom Springs Aphelios

T1 Command: Shockwave

Prestige Dawnbringer Fate Sealed

Tacticiens