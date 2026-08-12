La patronne de XBOX a vu The Elder Scrolls 6, et est bluffée

La PDG de XBOX, Asha Sharma, vient de relancer la machine à rumeurs en confirmant avoir assisté à une session de jeu de The Elder Scrolls 6. Si le titre s'annonce grandiose, cette communication intervient dans un climat social tendu chez Bethesda.

Lors d'une récente visite officielle des locaux de Bethesda, Asha Sharma, la toute nouvelle dirigeante de la division XBOX, a eu le privilège de découvrir une version jouable de The Elder Scrolls 6. Cette révélation prouve de manière incontestable que le développement avance concrètement, bien au-delà de la simple phase de préproduction qui a duré de nombreuses années. Mais il ne faut pas forcément attendre de nouvelles informations tout de suite.

Une ampleur et une histoire saluées par la direction

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la dirigeante n'a absolument pas caché son immense admiration pour le futur jeu de rôle. Elle explique en détail avoir assisté à une longue démonstration en direct, confirmant par la même occasion que le titre tourne d'ores et déjà sur les machines du studio de développement.

L'échelle et la grandeur du jeu sont incroyables, et l'histoire est encore plus exceptionnelle.

Live playthrough of The Elder Scrolls VI: ******** this morning. The scale and grandeur are incredible. The story is even greater. — ASHA (@asha_shar) August 11, 2026

Un détail subtil a particulièrement attiré l'attention de certains joueurs, Asha Sharma a volontairement censuré le sous-titre officiel du jeu dans son message public, en utilisant exactement huit astérisques. Il n'en fallait évidemment pas plus pour que la communauté des joueurs se lance immédiatement dans des théories complexes sur la région précise de Tamriel qui servira de décor principal à cette toute nouvelle aventure épique, un lieu qui alimente les spéculations depuis quelques années déjà.

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Le puissant moteur Creation Engine 3 aux commandes

Depuis la sortie mondiale de Starfield en 2023, la majeure partie des équipes créatives de Bethesda Game Studios se concentre exclusivement sur ce projet colossal. Le jeu exploite le Creation Engine 3, une évolution technologique majeure et très attendue qui servira également de base fondamentale pour Fallout 5. Todd Howard, la figure historique et incontournable du studio, a d'ailleurs rappelé très récemment lors d'une interview qu'il s'agissait sans aucun doute du plus grand chantier actuel de toute l'entreprise.

Il a même reconnu avec une certaine dose d'humour que l'annonce initiale du jeu lors du salon de l'E3 2018, avec ce fameux et très court paysage montagneux en guise d'introduction, était sans doute un peu prématurée. L'objectif principal de l'époque était tout simplement de rassurer les nombreux joueurs inquiets sur le fait qu'une véritable expérience solo traditionnelle était bel et bien en préparation dans le plus grand secret.

Une annonce stratégique pour masquer la crise sociale chez XBOX

Toutefois, le moment précis choisi pour cette communication très enthousiaste soulève de nombreuses questions légitimes. Le jour même de la visite de la haute direction de XBOX, des employés syndiqués manifestaient courageusement devant les bureaux principaux de Bethesda à Rockville pour dénoncer fermement les récentes vagues de licenciements, avec notamment un rat géant.

NEW: CWA union members have inflated a giant rat and deployed a wall of red flags representing laid off Xbox workers outside the Bethesda office in Rockville. The protest was timed to coincide with a visit from Xbox CEO Asha Sharma, who is apparently at the studio today.



[image or embed] — Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 11 août 2026 à 18:22

Rappelons en effet que la branche jeu vidéo du géant Microsoft traverse actuellement une période de restructuration massive avec de très nombreux postes supprimés à travers ses différents studios. Si la direction assure publiquement que le calendrier de sortie de The Elder Scrolls 6 ne sera absolument pas impacté par ces importantes coupes budgétaires, certains développeurs expriment très publiquement leurs vives inquiétudes quant aux décisions stratégiques de l'entreprise.

La communication positive de la patronne de XBOX ressemble donc très fortement à une habile tentative de diversion médiatique, offrant ainsi aux joueurs un sujet de discussion bien plus réjouissant que les difficiles conflits sociaux en cours.