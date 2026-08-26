Ender Geister Tome 17 est disponible en librairie : Le démon d'Akira déchaîne sa furie !

Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 17 de Ender Geister est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Ender Geister, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Ender Geister, avis et découverte ».





L'exorciste Michael, allemand et passionné de cinéma d'action, doit combattre des créatures mythiques dans un monde où elles coexistent avec les humains. Sous le nom d'Akira Kurosawa, il part au Japon pour une mission qui va chambouler l'équilibre du monde. La série Ender Geister sur Cycomi propose une alternative aux webtoons avec une mise en page non linéaire pour tous les lecteurs, et sans les limites de la censure des magazines papier.





Synopsis et avis du tome 17

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Ender Geister, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.









Synopsis

La situation devient totalement hors de contrôle dans ce nouveau volume. Le sceau scellant le démon d'Akira Kurosawa ayant cédé, Tomori et Suzu doivent déployer des trésors d'ingéniosité et d'efforts pour canaliser cette entité démoniaque. L'objectif est critique « empêcher cet être maléfique d'agir à sa guise et d'endommager irrémédiablement son réceptacle.

La tâche s'avère particulièrement terrifiante pour Suzu, qui se retrouve isolée face à un monstre redoutable ayant hérité de la puissance physique phénoménale et de l'intelligence tactique de son hôte. Alors que les machinations des différentes factions s'entremêlent, ce tome 17 fait franchir un nouveau palier de brutalité aux affrontements.

Avis

Le synopsis du tome 17 d'Ender Geister ne laisse guère de place au doute. Les combats deviennent plus violents, presque meurtriers, tandis qu'Akira, désormais hors de contrôle, livre une véritable démonstration de force. Si nous étions jusqu'ici plutôt satisfaits de le voir se déchaîner face à ses adversaires, le voir s'en prendre également à ses propres alliés se révèle tout aussi angoissant que percutant.

Le tome multiplie par ailleurs les sauts temporels, qu'il faudra accepter et surtout parvenir à suivre, d'autant plus que l'attente entre deux volumes tend déjà à nous faire perdre quelques repères concernant les personnages et les événements précédents. Une difficulté renforcée par une narration qui ne cherche visiblement pas à ralentir pour nous laisser reprendre nos marques.

L'ensemble s'accompagne de dessins encore plus sombres et violents, sans tomber dans une surenchère gore, mais avec suffisamment de détails pour rendre l'horreur des affrontements particulièrement palpable. Alors qu'une possible porte de sortie semble pourtant commencer à se dessiner, le récit continue ainsi de nous entraîner vers quelque chose de bien plus inquiétant.

Nous perdons également, au fil de ce tome, une partie de ce qui faisait jusqu'ici le charme d'Akira. Le chevalier respectueux et charismatique laisse progressivement place à un personnage beaucoup plus sombre, presque méconnaissable par moments. Un changement qui peut déstabiliser, mais qui permet surtout à Ender Geister de renouveler son approche tout en conservant cette capacité à nous tenir en haleine.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, dix-sept tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Ender Geister, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.