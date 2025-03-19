La Nintendo Switch 2 se vendra-t-elle aussi bien que son aînée ? Pas sûr à cause de ce détail

Alors que la présentation officielle de la Nintendo Switch 2 se rapproche, certains prévisionnistes se montrent peu optimistes quant aux chiffres de vente de la console.
Le 2 avril 2025, la Nintendo Switch 2
se dévoilera lors d'un événement inédit et attendu de longue date par la communauté. Ce Nintendo Direct sera l'occasion d'en apprendre plus sur les performances techniques de la console, ses potentielles nouvelles fonctionnalités et son catalogue de lancement
. Mais une question demeure : est-ce que cette nouvelle version de la portable nippone se vendra autant que sa grande sœur ?
L'un des atouts de la Nintendo Switch 2 pourrait en réalité être un frein pour son lancement
Plusieurs analystes travaillent actuellement sur les prévisions de vente de la Nintendo Switch 2 et donnent leurs avis sur l'avenir de la console. Le dernier en date, Jost Van Dreunen d'Aldora, vient de publier son rapport
. Or, ses données suggèrent que la petite sœur de la Switch pourrait moins se vendre à cause de la rétrocompatibilité.
La Nintendo Switch 2 sera capable de lire les cartouches de la Switch première du nom. Loin d'être une première pour Nintendo, cette fonctionnalité qui existait déjà sur la Nintendo 3DS, la Wii ou encore la Wii U a été confirmée en novembre 2024.
Mais à l'exception du lancement d'une exclusivité majeure pour la Switch 2, l'analyste estime que de nombreux joueurs ne pourront pas immédiatement acheter la console
. Ce point pourrait d'ailleurs être amplifié si son prix de vente est élevé.
Cependant, un titre fort comme un nouveau jeu Mario, un nouveau jeu Zelda ou une autre franchise forte pourrait inverser les prévisions. D'ailleurs, Nintendo mise déjà sur des ventes records
pour sa dernière-née. Malgré tout, il faut garder à l'esprit que la popularité de la Nintendo Switch a été dopée par les événements de 2020. Les ventes de consoles ont bondi au moment de la pandémie afin de permettre à chacun d'avoir sa propre console pour jouer à la maison. De plus, le contexte économique actuel rend difficile ce genre d'achat conséquent pour un foyer.
Il faudra attendre la présentation du 2 avril
pour voir ce que Nintendo a prévu pour le lancement de la Switch 2 et avoir une meilleure idée de l'engouement des joueurs à son sujet.
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