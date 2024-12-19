L'édition 2024 des Game Awards détentrice d'un record étonnant



le 19 décembre 2024 à 16h40 Publié par Justine Manchuelle le 19 décembre 2024 à 16h40

Si la cérémonie des Game Awards 2024 a surpris le public tant par ses nominés que par ses gagnants, elle a marqué les esprits en devenant l'édition la plus suivie depuis la création de l'événement.