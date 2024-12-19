L'édition 2024 des Game Awards détentrice d'un record étonnant

Si la cérémonie des Game Awards 2024 a surpris le public tant par ses nominés que par ses gagnants, elle a marqué les esprits en devenant l'édition la plus suivie depuis la création de l'événement.
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2024, tous les regards étaient tournés vers le Peacock Theater de Los Angeles. C'est dans ce lieu incontournable de la Cité des Anges que s'est tenue la dixième édition des Game Awards
. Cet anniversaire symbolique montre que l'événement imaginé par Geoff Keighley est devenu un rendez-vous majeur dans le calendrier de l'industrie vidéoludique. Mais il est également attendu par des millions de joueurs partout dans le monde.
L'événement était retransmis en direct sur les chaînes YouTube et Twitch des Game Awards. Si le jeu de l'année 2024 a surpris le public
, la cérémonie a battu l'un de ses records
. En effet, cette dixième édition est devenue la plus importante de l'histoire des Game Awards en termes de visionnages simultanés.
L'édition 2024 des Game Awards enregistre des records de visionnage et de votes exprimés
Lors de sa création en 2014, la première cérémonie des Game Awards avait déjà captivé le public, mais les chiffres étaient bien inférieurs à ceux des années qui suivirent. L'événement avait été suivi par 1,4 million de téléspectateurs. Cependant, les « Oscars du jeu vidéo » n'ont cessé de gagner en popularité à chaque nouvelle édition. Les Game Awards 2023 étaient jusqu'alors l'édition la plus regardée
avec 118 millions de livestreams simultanés enregistrés.
Mais la cérémonie du 10e anniversaire a pulvérisé ce chiffre en enregistrant une augmentation de 33% du nombre de visionnages simultanés. Au total, plus de 154 millions de livestreams ont été constatés dans le monde.
Ce record réunit à la fois les spectateurs assistant à la cérémonie via les plateformes de diffusion officielles, mais également celles et ceux qui regardaient les co-streams de leurs créateurs préférés. De plus, les Game Awards 2024 étaient diffusés sur les grandes plateformes chinoises comme Bilibili et Weibo.
À l'échelle mondiale, ce sont plus de 16 000 programmes qui ont été proposés.
L'engouement du public ne s'est pas limité à la diffusion en direct. Les chiffres partagés indiquent également une augmentation de 23% du nombre de votes enregistrés avant la cérémonie avec 112 millions d'avis exprimés
. Un beau cadeau pour célébrer les 10 ans de l'événement devenu aujourd'hui incontournable dans le monde du jeu vidéo !
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