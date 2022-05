Guide d’achat des meilleurs routeurs ASUS

Meilleurs Routeurs Mesh

Meilleurs routeurs Gaming

Les foyers sont de plus en plus connectés et, malgré l'évolution notable du réseau filaire, la multiplication des supports multimédias peut entrainer des instabilités et un manque de connectivité.Le constructeur ASUS offre à ses utilisateurs une couvertureà la fois étendue et rapide par le biais de routeurs adaptés. Ces derniers permettent également de palier au manque de répartition de la bande passante dû à un équipement bas de gamme proposé par les fournisseurs d'accès internet et de leurs box. La plupart des routeurs sont même compatibles avec leet proposent une couverture étendue par le biais duCet article a pour objectif de comparer les routeurs parmi ceux proposés par ASUS.L'ensemble des routeurscertifiéssont inter-compatibles afin d'étendre. La configuration de ces derniers passe par l'application(iOS / Android).Disponible seul ou par paire, le modèleest le routeur le plus polyvalent proposé pour le grand public, lequel est également préconfiguré avec la technologie l', ce qui sera idéal pour étendre le réseauPlutôt pensé pour les professionnels, ce routeur est de loin le meilleur deen termes de performances. Il est également l'un des rares routeurs à être compatible, lui permettant de bénéficier d'une bande de fréquence à 6GHz afin d'améliorer la vélocité des transferts de fichiers.Aux designs plus agressifs et parsemés de RGB, ils disposent de fonctionnalités dédiées aux joueurs.Le jeu n'étant pas la seule préoccupation du joueur, la gammeva plus loin dans le confort en proposant une gestion intelligente de la bande passante,pour toujours plus de sécurité ou encore la technologie VPN Fusion laquelle permet de combiner une connexion VPN et directe.À la pointe de la technologie, il cumule toutes les fonctionnalités ASUS pour un grand pic de performances. En prime, il dispose deassociés à une mémoire interne de 256MB et deafin d'optimiser au mieux la charge réseau.