Green Screen : Choisir et régler son fond vert Elgato

Pourquoi choisir un fond vert ?

Les produits Elgato

Green Screen

Dimensions: l x h (déplié) : 148 x 180 cm

148 x 180 cm Dimensions: l x h x p (plié) : 164.5 x 10,5 cm x 11,5 cm

164.5 x 10,5 cm x 11,5 cm poids : 9,3 kg

9,3 kg Matière : 100 % polyester (DuPont Dacron)

Les avantages Nomade/mobile et polyvalent

Rangement facile

Utilisation simplifiée

Rendu professionnel

Qualité-prix Les inconvénients Stockage à l'horizontale obligatoire (donc demande un peu de place)

On aimerait qu'il soit parfois plus large

Green Screen MT

Dimensions: l x h (déplié) : Environ 200 x 180 cm (écran)

Environ 200 x 180 cm (écran) Dimensions: l x h x p (plié) : 212 x 8 x 9,5 cm

212 x 8 x 9,5 cm poids : 5,4 kg

5,4 kg Matière : 100 % polyester (DuPont Dacron)

Les avantages Surface bien plus grande

Aucun encombrement au sol

Qualité-prix

Utilisation facile et professionnelle Les inconvénients Pas de solution de stockage s'il n'est pas accroché au mur ou au plafond

Vraiment très grand, demande un grand espace pour l'exploiter

Nécessite d'être accroché au mur ou un plafond de hauteur normale (attention aux plafonds hauts)

Green Screen mouse mat

Dimensions: l x h (déplié) : 940 x 400 x 2 mm

940 x 400 x 2 mm Matière : Surface de glisse ultra-lisse en polyester avec bords anti-effilochage et base antidérapante en caoutchouc

Les avantages À l'identique d'un tapis de souris dit « classique » chez Corsair

Tapis XXL

Inédit pour une utilisation ciblée

Prix Les inconvénients Tapis de souris peu esthétique (à prendre dans l'ensemble)

Peu se salir ou ternir avec le temps

Demandera une attention particulière pour ne pas le tacher

Quel éclairage choisir ?

Key Light

Ring Light

Réglage d'enregistrement

Avec l'avènement des créateurs de contenu, mais également l'évolution de la photographie, l'obtention d'un fond vert semble devenir nécessaire. Utile en de nombreuses occasions, il permet de se filmer sans arrière-plan ou d'intégrer une scène ou un fond plus adapté à la situation. Dans le cadre de nos tests, il permet également d'obtenir un fond uni pour une meilleure mise en avant du périphérique testé. De ce fait, le décor peut totalement changer pour développer au mieux le retour visuel.Cependant, il existe actuellement un nombre assez conséquent de possibilités pour l'acquisition d'un fond vert. Qu'il s'agisse d'un matériel professionnel ou amateur, les prix peuvent rapidement varier. Dans le cadre de notre article, nous avons reçu la gamme de fonds vert habilement dénomméepardont nous allons parler plus en détail. Nous avons choisi cette marque, car elle reste emblématique dans le monde vidéoludique et bien appréciée des créateurs de contenu. Bien sûr, une utilisation différente peut être totalement envisagée.Bien que le fond vert classique soit le produit phare de la marque, Elgato s'est permis d'améliorer sa gamme dans le but de plaire au plus grand nombre. Nous détaillerons par la suite les avantages et inconvénients de chaque procédé.Fond vert par défaut de chez, c'est également le plus polyvalent et abouti que la marque puisse proposer, dont voici les caractéristiques principales :Avec une taille adaptée à une majorité de pièces, il permettra une utilisation aussi bien assise que debout. Habilement déguisé et caché au creux d'un ensemble métallique enroulable, leest un produit aussi mobile que léger, pour une utilisation de tout moment. Le fonctionnement est d'ailleurs assez simple. Il suffit d'ouvrir le boîtier en aluminium, qui reste fermé par le biais de deux verrous situés à quelques centimètres des extrémités et faciles à déverrouiller, puis attraper la poignée du centre avant de lever le fond vert à la hauteur voulue.Point intéressant, letient parfaitement son positionnement, et ce, même s'il n'est pas entièrement déployé.. En prime, le tissu étant toujours tendu, aucun problème de détection pour l'ensemble de vos appareils. Il ne dispose pas de boîte de rangement puisque se suffit à lui-même, néanmoins, il est déconseillé de le stocker à la verticale, il faut ainsi lui trouver une place attitrée au sol.Enfin, pour ne pas basculer, ledispose de deux pieds sur pivots, qu'il faudra penser à installer avant l'utilisation du fond vert. En effet, ce dernier ne tient pas seul debout.Fond vert alternatif de chez, bien moins polyvalent que le précédent, il aura une utilisation plus ciblée et délicate. Voici les caractéristiques principales :Lors de l'achat d'un fond vert, il faut penser à regarder l'ensemble des informations disponibles, qu'il s'agisse de la texture, de la forme, du montage ou de la taille. C'est ainsi que lenous a surpris. Non pas par son accroche murale puisqu'elle est assez bien détaillée à l'achat, mais bel et bien pour sa taille. En effet il ne fait pas moins de deux mètres, ce qui semble relativement plus grand en comparaison. Il demandera donc une place plus importante, ainsi qu'une zone dédiée sur un mur puisque, contrairement auclassique, il ne dispose pas de caisson permettant de le poser au sol.a vu plus loin en proposant un double système d'accrochage. Si fixer le fond vert au mur ne vous convient pas, il est également possible de l'accrocher par le biais de crochets au plafond ou à une poutre par exemple. Il est également bien plus léger et ne dispose pas d'un support à l'arrière du fait qu'il soit équipé d'un système d'enrouleur performant et qu'il descend.Dernier arrivé de la famille, le mouse mat est un tapis. Voici les caractéristiques principales :Nous n'avons pas eu l'occasion de tester ce produit, toutefois, sur le papier, il est équipé de matériaux à l'égal des tapis pour joueurs que l'on trouve actuellement sur le marché. Si certains apprécieront de pouvoir filmer leurs mouvements de souris, voire de clavier au vu de la taille du produit qui s'apparente à un tapis XXL, d'aucun préféreront l'utiliser pour l'ouverture de displays concernant en ensemble de cartes ou simplement proposer une activité manuelle sans devoir obligatoirement intégrer un fond.Pour le moment, si vous souhaitez obtenir ce tapis, sachez qu'il n'est disponible que sur les sites de Corsair et Elgato au prix de 29,99 €. Ne l'ayant pas eu en mains, le tableau, ci-dessous, est rempli selon notre expérience et nos connaissances, mais peut être légèrement erroné.Tout photographe ou vidéaste vous le rappellera, l'image n'est rien sans lumière. Quel que soit le dispositif utilisé, la focale nécessite une luminosité ambiante adaptée dans le but de mieux capter les couleurs, mais également les mouvements. Nous ne ferons pas un cours sur l'éclairage ici, néanmoinspropose un ensemble de périphériques adaptés sur lesquels nous avons déjà proposé des tests.Produits phares de la marque, les Key Light permettent un éclairage assez nomade de votre espace de. Nous notons toutefois qu'il faut en général les acheter par paire pour obtenir le meilleur résultat. Quoi qu'il en soit, retrouvez plus d'informations au sein de notre article test sur les Key Light Dernier produit dans la gamme de lumières proposée par, leest bien moins polyvalent que les. Il s'agit d'un cercle lumineux au centre duquel il est possible d'intégrer une caméra ou webcam pour obtenir une lumière périphérique. Prenez le temps de mieux comprendre le fonctionnement ainsi que vos besoins au sein de notre article test sur le Ring Light Pour clôturer cet article, après avoir choisi son fond vert ainsi que son éclairage, il est important de comprendre rapidement comment fonctionnent les clés chromatiques permettant l'intégration sur votre logiciel de capture. On note également que l'éclairage n'est pas obligatoire si vous utilisez le fond vert dans une pièce déjà très lumineuse. Elles permettent simplement de mieux gérer le flux de lumière afin d'avoir une détection adéquate.Pour notre exemple, nous utilisons le logiciel. Pour commencer, ajoutez simplement un filtre à votre caméra par le biais d'un clic droit. Puis ajoutez une clé chromatique. Par la suite il faudra choisir la couleur que vous souhaitez voir disparaitre. Commene propose que des fonds vert « vert », nous allons choisir cette couleur. Finalement il s'agit d'un savant réglage entre similitude et finesse pour obtenir le résultat voulu. Bougez de préférence la similitude avant la finesse. L'ensemble des autres caractéristiques permettent simplement de modifier le rendu de votre image en modifiant, par exemple, le contraste ou la luminosité. Les configurations seront à modifier selon l'emplacement du fond vert, mais également de vos éclairages.Pour finir, prenez en compte les éléments qui constituent votre bureau, mais vous également. Si le fond vert est trop proche de votre siège, selon l'éclairage, il est possible que des zones d'ombre apparaissent et soient plus difficiles à rendre transparentes. Modifiez l'ensemble de votre configuration jusqu'à atteindre le résultat escompté.