Elden Ring : Médaillon de Dectus, où trouver les deux parties ?

Médaillon de Dectus, astuces pour le récupérer

Médaillon de Dectus (gauche), emplacement

Médaillon de Dectus (droite), emplacement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans Elden Ring, et plus précisément dans les premières régions (Caelid et Nécrolimbe), il est possible de. Pour être plus précis, il y a deux parties du Médaillon. Chacune de ces parties représente un fragment du Médaillon. Ainsi, les joueurs et les joueuses devrontEn récupérant les, vous serez alors capable de vous rendre dans la troisième région du jeu : le Plateau d'Atlus. En effet, pour débloquer l'accès à cette nouvelle zone, il faudra se rendre à. Là-bas, si vous possédez les deux parties, votre personnage assemblera automatiquement les fragments du Médaillon de Dectus et l'ascenseur se mettra ainsi en route. Vous atteindrez alors le Plateau d'Atlus.La partie gauche du Médaillon de Dectus est probablement la plus simple à trouver. En effet,. Nous vous indiquons l'emplacement exact grâce à l'image ci-dessous.Une fois que vous aurez atteint le Fort d'Haight, il vous faudra vous débarrasser des ennemis dans la cour, puis grimper sur les remparts. Un chevalier vous y attendra. Il faudra l'éliminer. Lorsque vous l'aurez tué, dirigez-vous vers la tour, qui se situe à droite, et grimpez à l'échelle.D'ailleurs, si vous partez récupérer cette partie du Médaillon de Dectus, nous ne pouvons que vous conseiller d'effectuer la quête de Kenneth Haight par la même occasion. Cela vous permettra de récupérer deux graines dorées, au total.La deuxième partie du Médaillon de Dectus est un peu plus difficile à récupérer, car elle se situe dans une région de haut niveau :. Dans cette zone,. Il est positionné vers le centre de la région. Pour vous aider, vous pouvez trouver l'emplacement précis de ce lieu via l'image ci-dessous.Une fois près des lieux, empruntez l'entrée du Fort Faroth. Attention, des chauves-souris infligeant des dégâts d'empoisonnement sont présentes. Après les avoir éliminés, dirigez-vous vers l'échelle devant vous et grimpez. En arrivant, vous trouverez un coffre.. Vous voilà, désormais, en possession des deux parties du Médaillon de Dectus et vous pouvez donc vous rendre au Plateau d'Atlus.