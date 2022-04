Elden Ring : Rune majeure de Radahn, où la restaurer et comment l'activer ?

Rune majeure de Radahn, astuces pour la récupérer et l'activer

Affrontement contre Radahn

Tour divine de Caelid

PC Édition Standard → 43,39 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 79,99 €, soit 33 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,99 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les. En les récupérant, en les restaurant et en les activant, il est ainsi possible de débloquer des bonus plus ou moins significatifs. Dernièrement, nous avons pu récupérer celle de Radahn. De ce fait, voici quelques astuces pour la récupérer et profiter de ses bienfaits.C'est assez évident :. En effet, lorsque vous l'avez éliminé, vous récupérerez automatiquement la rune majeure qui porte son nom. Pour tuer Radahn, il convient de se rendre dans la région de Caelid, et plus particulièrement au Château du Lion Rouge. Là-bas, vous pourrez participer à un festival, demandant d'affronter Radahn, le plus puissant des demi-dieux.Une fois que vous avez tué le boss, vous obtiendrez automatiquement sa rune majeure. Lorsqu'elle est activée et équipée,. Ainsi, elle peut se révéler assez intéressante, en fonction de votre build de base.Afin de restaurer et activer la rune majeure de Radahn, il convient de se rendre à une Tour divine bien particulière. Il s'agit de la. Nous vous indiquons son emplacement exact grâce à l'image ci-dessous.Attention, il est assez difficile de rejoindre le sommet de cette Tour divine. Il vous faudra tout d'abord rejoindre une grande branche, adjacente à la bâtisse. Et une fois que vous serez sur une corniche, vous devrez grimper et serpenter sur les étroites plateformes de pierre. À une certaine hauteur, vous trouverez un site de grâce. Reposez-vous et continuez votre chemin. Au bout d'un escalier, vous verrez une porte, sur votre gauche. Ouvrez-la et activez l'ascenseur pour rejoindre l'emplacement permettant d'activer la rune majeure de Radahn.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :