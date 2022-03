Elden Ring : Comment accélérer la récupération d'endurance (Talisman de la tortue verte)

Talisman de la tortue verte, astuces pour le trouver et l'utiliser

Emplacement du Talisman de la tortue verte

À quoi sert le Talisman de la tortue verte ?

PC Édition Standard → 42,99 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 55,98 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme dans les Dark Souls, les personnages d'Elden Ring sont conditionnés par des statistiques. Parmi elles, nous avons la Force, La Vigueur, l'Endurance, L'Intelligence, l'Esprit et bien d'autres. Certaines sont d'ailleurs plus importantes que d'autres, à l'image de la Vigueur qui est la santé du personnage et l'Endurance, son énergie. Ces deux éléments sont représentés à l'écran, en haut à gauche, par deux barres : la rouge pour la santé et la verte pour l'énergie.. Attaquer, courir et effectuer des roulades sont des actions qui feront baisser votre jauge d'Endurance. Ainsi, il est important d'avoir constamment un oeil dessus. Heureusement, plusieurs items permettent de booster ou accélérer la régénération de cette statistique. C'est le cas duTout d'abord, il convient de posséder une Clé-lame de pierre dans son inventaire. Si vous en avez une, alors il vous suffit de vous rendre à un endroit bien précis, figurant sur l'image ci-dessous.À cet emplacement, vous pourrez trouver un escalier en pierre menant vers un souterrain. Vous verrez également que l'accès est bloqué par un voile blanc. Or,, située en haut des escaliers, sur la gauche. L'accès sera alors débloqué et vous pourrez descendre. Dans la première salle, plusieurs tortues inoffensives vous attendent. Vous pouvez décider de les tuer ou de les laisser vivre. Le plus important se situe derrière la porte, au fond de la salle. En l'ouvrant, vous verrez un coffre devant vous.Leest un item qui peut s'avérer important, notamment si vous misez beaucoup sur votre Endurance durant des affrontements difficiles. Comme l'indique sa description, en portant ledit talisman,. Afin de l'équiper, il vous suffit de vous rendre dans le menu, puis dans la section Équipement, et changer votre talisman porté.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies vous désirez vous procurer le jeu :