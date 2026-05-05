Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en mai 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 19 mai 2026 à 15h22
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de mai 2026.
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en mai 2026

Tous les mois, le Game Pass renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en mai 2026 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir.

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Les jeux sortants du Game Pass en mai 2026

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Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de mai 2026. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass

  • Le 15 mai 2026 :
    • Galacticare (Cloud, Console, PC)
    • Go Mecha Ball (Cloud, Console, PC)
    • Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console, PC)
    • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console, PC)
    • Planet of Lana (Cloud, Console, PC)
  • Le 31 mai 2026 : 
    • Against the Storm (Cloud, Console, PC)
    • Crypt Custodian (Cloud, Console, PC)
    • Metaphor: ReFantazio (Cloud, Console, PC)
    • Persona 4 Golden (Cloud, Console, PC)
    • Spray Paint Simulator (Cloud, Console, PC)

Miniature vidéo

Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mai 2026, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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