Game Pass : Les jeux qui arrivent en mai 2026, la sélection est très bonne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 19 mai 2026 à 15h20
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de mai 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en mai 2026, la sélection est très bonne

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en mai 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour mai 2026

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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en mai 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Ben 10 Power Trip 6 mai Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Descenders Next (Game Preview) 6 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass
Wheel World 6 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
Wildgate 6 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Wuchang: Fallen Feathers 6 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
Mixtape 7 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, Pc Ultimate, PC Game Pass
Outbound 11 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass
Black Jacket 12 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Call of the Elder Gods 12 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Elite Dangerous 12 mai Cloud, Console Ultimate, Premium
DOOM: The Dark Ages 14 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Subnautica 2 (Game Preview) 14 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Forza Horizon 6 19 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Dead Static Drive 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass
My Friend Peppa Pig 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Pigeon Simulator 20 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Remnant II 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Winter Burrow 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass
Luna Abyss 21 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
Escape Simulator 26 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Echo Generation 2 27 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass
The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition 27 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Crashout Crew 28 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Kabuto Park 28 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mai 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Miniature vidéo

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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