Game Pass : Les jeux qui arrivent en mai 2026, la sélection est très bonne

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de mai 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en mai 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour mai 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en mai 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Ben 10 Power Trip 6 mai Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Descenders Next (Game Preview) 6 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass Wheel World 6 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Wildgate 6 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Wuchang: Fallen Feathers 6 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Mixtape 7 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, Pc Ultimate, PC Game Pass Outbound 11 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass Black Jacket 12 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Call of the Elder Gods 12 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Elite Dangerous 12 mai Cloud, Console Ultimate, Premium DOOM: The Dark Ages 14 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Subnautica 2 (Game Preview) 14 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Forza Horizon 6 19 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Dead Static Drive 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass My Friend Peppa Pig 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Pigeon Simulator 20 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Remnant II 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Winter Burrow 20 mai Cloud, Console, PC Ultimate, PC Game Pass Luna Abyss 21 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass Escape Simulator 26 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Echo Generation 2 27 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, PC Game Pass The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition 27 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Crashout Crew 28 mai Cloud, Xbox Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Kabuto Park 28 mai Cloud, Xbox Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mai 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).



