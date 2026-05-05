Game Pass : Les jeux qui arrivent en mai 2026, la sélection est très bonne
modifié le 19 mai 2026 à 15h20
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en mai 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.
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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en mai 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Ben 10 Power Trip
|6 mai
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Descenders Next (Game Preview)
|6 mai
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Wheel World
|6 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Wildgate
|6 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Wuchang: Fallen Feathers
|6 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Mixtape
|7 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, Pc
|Ultimate, PC Game Pass
|Outbound
|11 mai
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Black Jacket
|12 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Call of the Elder Gods
|12 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Elite Dangerous
|12 mai
|Cloud, Console
|Ultimate, Premium
|DOOM: The Dark Ages
|14 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Subnautica 2 (Game Preview)
|14 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Forza Horizon 6
|19 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Dead Static Drive
|20 mai
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|My Friend Peppa Pig
|20 mai
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Pigeon Simulator
|20 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Remnant II
|20 mai
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Winter Burrow
|20 mai
|Cloud, Console, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Luna Abyss
|21 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Escape Simulator
|26 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Echo Generation 2
|27 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition
|27 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Crashout Crew
|28 mai
|Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Kabuto Park
|28 mai
|Cloud, Xbox Series, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de mai 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).
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