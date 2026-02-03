Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en février 2026

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de février 2026.

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Les jeux sortants du Game Pass en février 2026

Le 15 février 2026 :

Madden NFL 24 (Cloud, Console et PC)

Le 28 février 2026 : Monster Train (Cloud, Console et PC) Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Console et PC) Injustice 2 (Cloud, Console et PC) Middle Earth: Shadow of War (Cloud, Console et PC)



Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Tous les mois,renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement,. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en février 2026 ainsi queComme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass,. Ainsi, et sans plus attendre, découvrezNous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de, en ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.