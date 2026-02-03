Game Pass : Les jeux qui arrivent en février 2026, la sélection est excellente

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de février 2026.
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass
se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en février 2026
. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.
Les nouveaux jeux Game Pass pour février 2026
Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass
, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC en février 2026
. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir
. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Final Fantasy II
|3 février
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|3 février
|Cloud, Console, Handheld et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Madden NLF 26
|5 février
|Cloud, Console et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Paw Patrol Rescue Wheels: Championship
|5 février
|Cloud, Console, Handheld, PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
| Relooted
|10 février
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|BlazBlue Entropy Effect X
|12 février
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Roadside Research (Aperçu)
|12 février
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Starsand Island
|12 février
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, PC Game Pass
| High on Life 2
|13 février
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Kingdom Come Deliverance
|13 février
|Cloud, Console et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
| Avatar: Frontiers of Pandora
|17 février
|Cloud, Xbox Series, Handheld et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Avowed
|17 février
|Cloud, Xbox Series et PC
|Game Pass Premium
|Aerial_Knight's DropShot
|17 février
|Cloud, Xbox Series, Handheld et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Death Howl
|19 février
|Cloud, Xbox Series, Handheld et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
| EA Sports College Football 26
|19 février
|Cloud, Xbox Series
|Ultimate
| The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|19 février
|Cloud, Console
|Ultimate, Premium
| TCG Card Shop Simulator (Game Preview)
|24 février
|Cloud, Xbox Series, Handheld et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
| Dice A Million
|25 février
|PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Towerborne (sortie officielle)
|26 février
|Console, Handheld et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Final Fantasy III
|3 mars
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Kingdom Come: Deliverance II
|3 mars
|Cloud, Xbox Series et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de février 2026
en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.
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