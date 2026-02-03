Game Pass : Les jeux qui arrivent en février 2026, la sélection est excellente

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de février 2026.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour février 2026

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Final Fantasy II 3 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 3 février Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Madden NLF 26 5 février Cloud, Console et PC Ultimate, PC Game Pass Paw Patrol Rescue Wheels: Championship 5 février Cloud, Console, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Relooted 10 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass BlazBlue Entropy Effect X 12 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass Roadside Research (Aperçu) 12 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass Starsand Island 12 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass High on Life 2 13 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass Kingdom Come Deliverance 13 février Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Avatar: Frontiers of Pandora 17 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass Avowed 17 février Cloud, Xbox Series et PC Game Pass Premium Aerial_Knight's DropShot 17 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass Death Howl 19 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass EA Sports College Football 26 19 février Cloud, Xbox Series Ultimate The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 19 février Cloud, Console Ultimate, Premium TCG Card Shop Simulator (Game Preview) 24 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Dice A Million 25 février PC Ultimate, PC Game Pass Towerborne (sortie officielle) 26 février Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Final Fantasy III 3 mars Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Kingdom Come: Deliverance II 3 mars Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass





















Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois,se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC en. Mais, sans plus tarder,. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois deen ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.