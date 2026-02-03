Game Pass : Les jeux qui arrivent en février 2026, la sélection est excellente

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 17 février 2026 à 15h36
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de février 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en février 2026, la sélection est excellente
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en février 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour février 2026

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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series), mais aussi sur PC en février 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Final Fantasy II 3 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 3 février Cloud, Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Madden NLF 26  5 février Cloud, Console et PC Ultimate, PC Game Pass
Paw Patrol Rescue Wheels: Championship 5 février Cloud, Console, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Relooted 10 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass
BlazBlue Entropy Effect X 12 février Cloud, Xbox Series et PC  Ultimate, PC Game Pass
Roadside Research (Aperçu)  12 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass
Starsand Island 12 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass
 High on Life 2 13 février Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, PC Game Pass
Kingdom Come Deliverance 13 février Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Avatar: Frontiers of Pandora 17 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass
Avowed 17 février Cloud, Xbox Series et PC Game Pass Premium
Aerial_Knight's DropShot 17 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, PC Game Pass
Death Howl 19 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 EA Sports College Football 26 19 février Cloud, Xbox Series  Ultimate
 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 19 février Cloud, Console Ultimate, Premium
 TCG Card Shop Simulator (Game Preview) 24 février Cloud, Xbox Series, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
 Dice A Million 25 février PC Ultimate, PC Game Pass
Towerborne (sortie officielle) 26 février Console, Handheld et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Final Fantasy III  3 mars Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Kingdom Come: Deliverance II  3 mars Cloud, Xbox Series et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de février 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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