Game Awards : L'édition 2021 annoncée et datée

SAVE THE DATE



⁰Thursday, December 9



THE GAME AWARDS⁰



Live In-Person from Microsoft Theater

Los Angeles

And Streaming Live Everywhere



A Global Celebration of Video Game Culture#TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021

Lessont devenus, depuis quelques années, un rendez-vous immanquable pour les amateurs de jeux vidéo, puisque en plus de récompenser les jeux qui ont marqué le public lors de l'année, moult annonces croustillantes ont lieu. Plusieurs jeux majeurs ont été teasés ou révélés lors de la cérémonie, qui est désormais l'une des conférences les plus suivies au monde.Geoff Keighley, qui produit l'événement et le présente, a annoncé sur Twitter que. Toutefois, ce sont les seules informations dont nous disposons, puisque la liste des nommés pour chaque catégorie n'a pas encore été révélée. Nous devrions en savoir un peu plus dans les semaines à venir, pour laisser le temps aux joueurs de voter.Naturellement, les jeux présents n'ont pas encore été dévoilés. Comme toujours, certains studios teaseront quelque chose pour la soirée, alors que d'autres miseront sur l'effet de surprise. L'année dernière, par exemple, The Perfect Dark avait officialisé son retour , BioWare nous en avait dit plus à propos de Mass Effect et Dragon Age, alors que Ark 2 avait créé une belle surprise , avec Vin Diesel au casting. Certains d'entre eux pourraient faire leur retour.De nouvelles informations sur la cérémonie seront partagées ces prochaines semaines, et nous ne manquerons bien évidemment pas de vous les relayer.