Perfect Dark officialise son retour avec une bande-annonce

Plus de quinze ans après sa dernière parution, en 2005, le retour de l'agent Joanna Dark est maintenant officiel, grâce àC'est durantque le studio a dévoilédans lequel nous nous retrouvons plongés dans. Celui-ci est dirigé par un gouvernement qui semble vouloir protéger ses habitants coûte que coûte, mais à quel prix ? Que cache-t-il ? Notre agent Joanna devra faire face à certains mystères toute seule et devra trouver qui se trouve derrière ce chaos sans précédent.Malgré l'envie des joueurs de retrouver au plus vite. Cependant, les développeurs ont donné quelques détails quant à celui-ci et ont indiquéÉgalement, bien que le studio avait affirmé en août dernier vouloir recruter de nouvelles personnes pour un projet quadruple A inédit et non pour la relance d'une franchise, nous pouvons supposer que Perfect Dark est bel et bien ce titre si mystérieux. Il pourrait donc disposer d'un budget assez conséquent.communiquera davantage d'informations dans les mois à venir, et partagera, on l'espère, sa date de sortie. Perfect Dark sera disponible sur Xbox Series X et S, mais aussi sur PC.