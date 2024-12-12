Epic Games : 16 jeux offerts pour la fin d'année 2024, avec du lourd

Cette année encore, sans surprise, Epic Games propose plusieurs jeux gratuits durant plusieurs jours à sa communauté, pour célébrer la fin d'année 2024.
Depuis le lancement de l'Epic Games Store, en fin d'année 2018, Epic Games a pris l'habitude d'offrir des jeux à ses joueurs
. Le but était de fidéliser la communauté, qui a été particulièrement réceptive, ce qui a poussé la société à continuer son offre les années qui ont suivi. Dès lors, chaque semaine (ou toutes les deux semaines à l'époque), un jeu est offert, permettant à tous les utilisateurs de se construire une belle bibliothèque sans dépenser le moindre euro. Cinq ans plus tard, rien n'a changé, et cela va même continuer en 2025, normalement.
Pour la cinquième fois de suite, ce sont plus de quinze jeux (16 cette année), qui seront offerts à partir de ce 12 décembre
. Outre le premier, qui sera à récupérer durant une semaine, tous les jours, à partir de 17h et pendant 24 heures il sera possible d'ajouter un nouveau jeu à son inventaire sur l'Epic Games Store, ce qui est donc plus court que les jeux offerts chaque semaine
. Il ne faudra pas perdre de temps si vous souhaitez ajouter le jeu dans votre bibliothèque.
Notez qu'il est fort possible qu'un ou plusieurs des jeux participants à l'offre ait déjà été proposé gratuitement ces cinq dernières années. Si vous l'aviez manqué, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à revenir chaque jour pour être tenu au courant du jeu quotidien offert.
Liste des jeux offerts pour Noël 2024 sur l'Epic Games Store, découvrez le jeu mystère
- 12 décembre 2024 (jusqu'au 19 décembre pour ce premier) → The Lord of the Rings: Return to Moria
- Jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui propose une expérience de survie et de crafting.
- 19 décembre → Vampire Survivors
- Roguelike a succès sorti en 2021, il a permis au genre de connaître un nouveau souffle, a s'est vendu par millions et continue de se mettre à jour.
- 20 décembre → Astrea: Six Sided Oracles
- Encore un rogelike, qui mise cette fois sur un jeu de construction de deck, dans un style assez unique mettant en avant une civilisation perdue.
- 21 décembre → TerraTech
- 22 décembre → Wizard of Legend
- Découvrez un dungeon crawler, qui vous permettra de participer à des combats magiques et de construire un build dynamique.
- 23 décembre → Dark and Darker - Statut Légendaire
- Version habituellement payante, ce pack permet d'obtenir le statut légendaire de Dark and Darker et de profiter de quelques avantages en jeu.
- 24 décembre → Dredge
- 25 décembre → Control
- 26 décembre → Ghostrunner 2
- 27 décembre → Hot Wheels Unleashed
- 28 décembre → KILL KNIGHT
- 29 décembre → Orcs Must Die! 3
- 30 décembre → [REDACTED]
- 31 décembre → Sifu
- 1er janvier → Kingdom Come: Deliverance
- 2 janvier (jusqu'au 9 janvier) → À définir
Il suffit de vous rendre dans la boutique de l'Epic Games Store
pour récupérer le jeu gratuit, en suivant les instructions. En parallèle de cette offre très intéressante, d'innombrables promotions ont lieu dans la boutique, permettant d'acheter des jeux à prix réduit et agrémenter sa bibliothèque de quelques pépites. Des cadeaux sont également faits pour les joueurs de Fortnite.L'article sera continuellement mis à jour avec l'ajout des nouveaux jeux chaque jour, le plus rapidement possible bien entendu.
commentaire (0)