GTA 6 : Prouver son âge sera obligatoire pour acheter le jeu dans certains pays

Si vous souhaitez jouer à Grand Theft Auto VI mais que vous n'avez pas l'âge requis, préparez-vous à une mauvaise surprise. Un pays a décidé d'appliquer des mesures très strictes pour que le PEGI soit respecté.

Depuis que les jeux de la franchise Grand Theft Auto sont disponibles, ils reçoivent un PEGI 16 ou un PEGI 18 en fonction de leur contenu. Cependant, beaucoup de parents ont acheté le titre pour de jeunes joueurs alors que ceux-ci n'ont pas encore l'âge recommandé par les organismes de classification. Toutefois, cela pourrait bien changer avec Grand Theft Auto VI.

L'achat du titre uniquement possible sur présentation d'une pièce d'identité

Dans la plupart des pays, les enseignes vendant des jeux avec un PEGI 12, un PEGI 16 ou un PEGI 18 n'imposent pas aux clients de confirmer qu'ils ont bien l'âge requis pour acheter le jeu en question. Pour protéger les joueurs, l'Australie a toutefois décidé de mettre en place une mesure inédite relayée par les médias locaux. Depuis 2026, les acheteurs doivent confirmer leur âge en montrant une pièce d'identité s'ils veulent acheter certains jeux.

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Seules des personnes âgées de plus de 18 ans pourront donc acheter le titre en Australie à sa sortie en novembre prochain. Bien entendu, les parents pourront acheter Grand Theft Auto VI en prétendant qu'ils seront les seuls joueurs mais laisseront peut-être des mineurs en profiter. Le gouvernement australien a pensé à cette possibilité en rendant cette mesure obligatoire également pour le contenu en ligne.

Une restriction qui concernera également le futur mode Online de GTA 6

Qu'il s'agisse de contenu pornographique ou de jeux classés PEGI 18, une vérification des utilisateurs est désormais exigée avant de consulter tout contenu destiné aux adultes. Si cette règle n'est pas respectée, des sanctions sont appliquées aux entreprises associées, aux éditeurs ou aux plateformes. Dans ce cas de figure, Rockstar Games devra payer jusqu'à 50 millions de dollars par infraction constatée.

Toutefois, il est précisé que les restrictions d'âge en ligne ne concerneront que le futur mode multijoueur de GTA 6. Il reste donc possible de faire la campagne solo sans passer par la case vérification d'âge. Que pensez-vous d'une telle mesure et faudrait-il l'appliquer en France pour protéger les jeunes joueurs ? Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires juste en dessous.