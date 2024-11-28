Elon Musk souhaite créer un studio de jeux vidéo utilisant l'IA



le 28 novembre 2024 à 10h46 Publié par Justine Manchuelle le 28 novembre 2024 à 10h46

Alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les milieux créatifs fait encore débat, Elon Musk veut intégrer cette technologie dans un projet de studio de développement.