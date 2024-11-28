Elon Musk souhaite créer un studio de jeux vidéo utilisant l'IA

Alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les milieux créatifs fait encore débat, Elon Musk veut intégrer cette technologie dans un projet de studio de développement.
Aujourd'hui, il est normal de voir des studios complètement inconnus ou gérés par une seule personne se lancer dans la création de titres vidéoludiques. Mais il est plus rare de voir des célébrités décider d'ouvrir leur propre studio de développement. Pourtant, certains osent se lancer, à l'image du milliardaire Elon Musk. Après l'automobile et l'aérospatial, l'entrepreneur souhaite intégrer le monde du jeu vidéo
. Néanmoins, pour ce projet ambitieux, il compte faire appel à une technologie contestée.
Utiliser l'intelligence artificielle pour « rendre les jeux à nouveau géniaux »
Le directeur général de Tesla et de Space X a annoncé via une publication X/Twitter qu'il souhaitait utiliser xAI, sa nouvelle entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour se lancer dans le jeu vidéo. À l'origine, xAI a développé un chatbot fonctionnant sur le même principe que ChatGPT
. Cependant, ce ne serait pas le seul projet en cours de développement.
Dans sa publication, Elon Musk répond à l'utilisateur @BillyM2k que de trop nombreux studios appartiennent à de grands groupes. Il veut donc révolutionner le marché en proposant à l'avenir des titres imaginés avec l'aide de xAI
afin de « make games great again
», soit rendre les jeux à nouveau géniaux tout en glissant une référence au président américain Donald Trump.
Même si cela peut sembler intimidant, ce n'est pas la première fois que l'IA est associée au développement de jeux vidéo
. En effet, pour des raisons budgétaires ou par manque de temps, certains studios utilisent cette technologie afin de générer des personnages, des objets ou des environnements. L'un des derniers exemples en date serait Ubisoft. Ses équipes auraient utilisé l'intelligence artificielle pour concevoir les Matterlings, des personnages qui devraient apparaître dans le projet Alterra
.
Cependant, l'utilisation de cette technologie pose la question de la conception humaine et de l'appui trop important de la technologie dans les projets artistiques. De plus, cette idée n'a pour l'heure fait l'objet que d'un simple tweet. Elon Musk peut donc abandonner le projet. Mais sa passion d'entreprendre peut laisser supposer que la création du studio xAI a déjà débuté. Affaire à suivre…
commentaire (0)