E3 2023 : Microsoft, Sony et Nintendo devraient être absents

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, comme cela a été confirmé il y a peu. Après plusieurs annulations et une édition à distance, le salon, l'un des plus importants concernant les jeux vidéo, sera de retour en physique, pour le plus grand plaisir de tous.En effet, selon IGN , trois des membres de l'ESA (Entertainment Software Association), organisateur de l'événement, pourraient, et devraient, être absents du salon, à savoir Microsoft, Sony et Nintendo. Un coup dur si cela s'avère, étant donné que l'E3 est plutôt sur la pente descendante ces dernières années, et la pandémie n'a rien arrangé. De retour avec un nouveau partenaire, ReedPop, qui organise d'autres conventions,L'information n'est toutefois pas si étonnante que cela,. Nous devrions en savoir plus à ce sujet, et sur les studios présents, assez vite., mais Microsoft tiendra, quoi qu'il arrive, une conférence à la même période , comme il l'a récemment indiqué. Sony et Nintendo pourraient faire de même.