Microsoft tiendra une conférence majeure cet été, probablement à l'E3

Maintenant que Bethesda est passé sous l'égide de Microsoft, la firme a encore plus de projets à présenter et va, peu à peu, s'imposer comme la plus grande société de l'industrie vidéoludique, surtout si le rachat d'Activision Blizzard, qui n'est pas encore acté, se concrétise. Mais en attendant, nous avons eu le droit, ce 25 janvier, à un petit showcase, lequel a présenté quelques-unes des jeux qui doivent sortir avant le mois de juin. Nous avons, notamment, pu découvrir Hi-Fi Rush, jeu d'action développé par Tango Gameworks, mais surtout la date de sortie de Minecraft Legends , le RTS multijoueur, et la date de sortie de Redfall , projet vampirique développé par Arkane. Starfield devrait, quant à lui, bénéficier d'un événement dédié assez vite.À la suite de cet événement,, comme chaque année ou presque, dans le but de présenter ses projets pour le reste de l'année et au-delà.. Bien qu'aucune précision n'ait été faite à ce sujet, il y a de grandes chances que cette conférence ait lieu à l'occasion de l' E3 2023 , qui fera également son retour sous sa forme originale.Concernant les jeux qui seront de la partie, en plus de quelques surprises avec des projets non annoncés,, qui ne s'est pas montré depuis 2019... Même si Starfield sera, normalement, sorti à ce moment-là, Bethesda pourrait nous teaser un DLC, puisque le studio est plutôt un habitué du genre. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est donné au mois de juin, pour découvrir les projets de Microsoft et Bethesda.