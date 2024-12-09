Découvrez les 10 jeux les plus mal notés de 2024 selon Metacritic



le 09 décembre 2024 à 18h23 Publié par Justine Manchuelle le 09 décembre 2024 à 18h23

Devenu un rituel de fin d'année, Metacritic a récemment partagé sa liste des titres les plus mal notés de 2024, dont la première place est occupée par une licence appréciée, mais pas dans le jeu vidéo.