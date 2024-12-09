Découvrez les 10 jeux les plus mal notés de 2024 selon Metacritic

Devenu un rituel de fin d'année, Metacritic a récemment partagé sa liste des titres les plus mal notés de 2024, dont la première place est occupée par une licence appréciée, mais pas dans le jeu vidéo.
Pour la majorité des joueurs, 2024 a été une année riche en titres marquants, qu'il s'agisse d'Elden Ring: Shadow of the Erd Tree, de Call of Duty: Black Ops 6, de Final Fantasy VII Rebirth ou encore de Black Myth: Wukong. Appréciés autant du public que des critiques, de nombreux jeux figurent parmi les nominés des différentes catégories des Game Awards 2024
. Mais si beaucoup de jeux sont très bons, d'autres se distinguent, mais pour de mauvaises raisons.
Ces mauvaises raisons conduisent souvent à une mauvaise note donnée par la presse.
Dans ce domaine, Metacritic s'est imposé comme une référence à l'échelle mondiale. Pour rappeler aux joueurs les titres souvent mis de côté, le site publie chaque année son classement des jeux les plus mal notés.
Malgré la fermeture de ses serveurs, Concord ne figure pas dans le classement.
En effet, pour intégrer le top 10 de cette édition 2024, il fallait obtenir une note globale inférieure à 55
. Mais la première place de cette année revient à un titre qui a récolté 11 points de moins, à savoir Jujutsu Kaisen: Cursed Clash
. Looney Tunes: Wacky World of Sports et Taxi Life: A City Driving Simulator complètent ce podium. D'ailleurs, celui-ci est très représentatif de l'année car il ne comporte que des versions PS5 et PC
.
Top 10 des jeux les plus mal notés sur Metacritic en 2024
- Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5) - Metascore : 44
- Looney Tunes: Wacky World of Sports (PS5) - Metascore : 47
- Taxi Life: A City Driving Simulator (PC) - Metascore : 51
- Pneumata (PC) - Metascore : 52
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants (PS5) - Metascore : 52
- Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5) - Metascore : 53
- Silent Hill: The Short Message (PS5) - Metascore : 53
- Funko Fusion (PS5) - Metascore : 54
- Die by the Blade (PC) - Metascore : 54
- Sker Ritual (PS5) - Metascore : 55
Comme le précise Metacritic, le classement est basé sur des jeux, toutes plateformes confondues, ayant reçu au moins sept avis de la part de la presse, sortis après le 1er
janvier 2024. Rappelons qu'en 2023, le podium des jeux les plus mal notés sur Metacritic réunissait Greyhill Incident à la 3e place, Flashback 2 à la 2e place et The Lord of the Rings: Gollum sur la plus haute marche.
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