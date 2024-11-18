The Game Awards 2024 : GOTY, meilleur jeu indépendant, meilleur suivi... tous les nommés connus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 novembre 2024 à 18h55
La cérémonie The Game Awards 2024 est prévue pour le mois de décembre prochain. La liste complète des nommés a été dévoilée, et les votes sont ouverts.
The Game Awards 2024 : GOTY, meilleur jeu indépendant, meilleur suivi... tous les nommés connus
Chaque année, l'événement The Game Awards est très attendu par les joueurs et les joueuses. Comme vous le savez, durant la cérémonie, qui est présentée par Geoff Keighley, de nombreuses annonces sont faites et des prix sont décernés, dont celui du fameux jeu de l'année.

Pour cette édition 2024, qui a vécu une année assez calme en termes de succès si nous comparons à 2023, les titres nommés dans la catégorie du « Jeu de l'année », qui clôturera l'événement, nous retrouvons sans surprise Final Fantasy VII Rebirth, mais aussi ASTRO BOT et Black Myth: Wukong. Les petites surprises Balatro et Metaphor: ReFantazio s'invitent également dans la liste, tout comme Elden Ring: Shadow of the Edtree.

Pour la première fois, des remasters, remakes et surtout DLC sont éligibles pour être nommés dans n'importe quelle catégorie, y compris la plus prestigieuse. Une annonce qui n'a pas ravi tout le monde, après une année 2023 qui aura vu un jeu sorti en 2020 être sacré GOTY.

Toutefois, il va falloir patienter jusqu'au 13 décembre 2024 (dans la nuit du 12 au 13), date de la cérémonie des Game Awards 2024, pour découvrir lequel obtiendra le titre tant convoité.

Mais, sans plus tarder, voici la liste complète de tous les nommés, répartis selon les différentes catégories proposées, pour cette édition 2024 des Game Awards.

Tous les nommés des Game Awards 2024

Jeu de l'année

Meilleure réalisation

  • ASTRO BOT
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Elden Ring Shadow of the Erdtree
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Metaphor: ReFantazio

Meilleure narration

Meilleure direction artistique

  • ASTRO BOT
  • Black Myth: Waking
  • Elden Ring Shadow of the Erdtree
  • Metaphor: ReFantazio
  • Neva

Meilleure bande originale

  • ASTRO BOT
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Metaphor: ReFantazio
  • Silent Hill 2
  • Stellar Blade

Meilleur Sound Design

Meilleure performance

  • Briana White
  • Hannah Telle
  • Humberly Gonzalez
  • Like Roberts
  • Melina Juergens

Innovation en termes d'accessibilité

Games For Impact

  • Closer the Distance
  • Indika
  • Neva
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Hellblade 2
  • Tales of Kenzera: ZAU

Meilleur suivi

Meilleur soutien communautaire

  • Baldur's Gate 3
  • Dawntrail (FF XIV Online)
  • Fortnite
  • HELLDIVERS 2
  • No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

  • Animal Well
  • Balatro
  • Lorelei and the Laser Eyes
  • Neva
  • UFO 50

Meilleur premier jeu

  • Animal Well
  • Balatro
  • Manor Lords
  • Pacific Drive
  • The Plucky Squire

Meilleur jeu mobile

Meilleur jeu VR / AR

  • Arizona Sunshine Remake
  • Asgard 2
  • Batman Arkham Shadow
  • Metal Hellsinger VR
  • Metro Awakening

Meilleur jeu d'action

  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Helldivers 2
  • Warhammer 40K: Space Marine 2
  • Stellar Blade

Meilleur jeu d'action-aventure

  • Astro Bot
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Silent Hill 2
  • Star Wars Outlaws
  • Zelda: Echoes of Wisdom

Meilleur RPG

  • Dragon's Dogma 2
  • Elden Ring Shadow of the Erdtree
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Like a Dragon: Infinite Wealth
  • Metaphor: ReFantazio

Meilleur jeu de combat

  • Dragon Ball: Sparking! Zero
  • Granblue Fantasy Versus: Rising
  • Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
  • MultiVersus
  • TEKKEN 8

Meilleur jeu familial

  • ASTRO BOT
  • Princess Peach: Showtime
  • Super Mario Party Jamboree
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • The Plucky Squire

Meilleur jeu de simulation / stratégie

  • Age of Mytholyg: Retold
  • Frostpunk 2
  • Kunitsu-Gami! Path of the Goddess
  • Manor Lords
  • Unicorn Overlord

Meilleur jeu de sports / course

  • F1 24
  • FC 25
  • NBA 2K25
  • TOP SPIN 2K25
  • WWE 2K24

Meilleur jeu multijoueur

  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Helldivers 2
  • Warhammer 40K: Space Marine 2
  • Super Mario Party Jamboree
  • Tekken 8

Meilleure adaptation

  • Arcane
  • Fallout
  • Knuckles
  • Like a Dragon: Yakuza
  • Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Jeu le plus attendu

  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yotei
  • Grand Theft Auto VI
  • Metroid Prime 4: Beyond
  • Monster Hunter Wilds

Meilleur créateur de contenu

  • CaseOh
  • Illojuan
  • Techno Gamers
  • TypicalGamer
  • Usada Pekora

Meilleur jeu eSport

  • Counter-Strike 2
  • DOTA 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • VALORANT

Meilleur athlète eSport

  • 33
  • Aleksib
  • Xhovy
  • Faker
  • Zywoo
  • ZMJJKK

Meilleure équipe eSport

  • Bilibli Gaming
  • GEN.G
  • Navi
  • T1
  • Team Liquid
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