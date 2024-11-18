The Game Awards 2024 : GOTY, meilleur jeu indépendant, meilleur suivi... tous les nommés connus

La cérémonie The Game Awards 2024 est prévue pour le mois de décembre prochain. La liste complète des nommés a été dévoilée, et les votes sont ouverts.

Tous les nommés des Game Awards 2024

Jeu de l'année

Meilleure réalisation

ASTRO BOT

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Meilleure narration

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Hellblade 2

Silent Hill 2

Like a Dragon Infinite Wealth

Meilleure direction artistique

ASTRO BOT

Black Myth: Waking

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Meilleure bande originale

ASTRO BOT

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Meilleur Sound Design

ASTRO BOT

Call of Duty: Black Ops 6

FINFAL FANTASY VII: Rebirth

Hellblade 2

Silent Hill 2

Meilleure performance

Briana White

Hannah Telle

Humberly Gonzalez

Like Roberts

Melina Juergens

Innovation en termes d'accessibilité

Games For Impact

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Hellblade 2

Tales of Kenzera: ZAU

Meilleur suivi

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Meilleur soutien communautaire

Baldur's Gate 3

Dawntrail (FF XIV Online)

Fortnite

HELLDIVERS 2

No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Meilleur premier jeu

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Meilleur jeu mobile

AFK Journey

Balatro

Withering Waves

Zenless Zone Zero

Pokemon Pocket

Meilleur jeu VR / AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard 2

Batman Arkham Shadow

Metal Hellsinger VR

Metro Awakening

Meilleur jeu d'action

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Stellar Blade

Meilleur jeu d'action-aventure

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

Zelda: Echoes of Wisdom

Meilleur RPG

Dragon's Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Meilleur jeu de combat

Dragon Ball: Sparking! Zero

Granblue Fantasy Versus: Rising

Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

TEKKEN 8

Meilleur jeu familial

ASTRO BOT

Princess Peach: Showtime

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Meilleur jeu de simulation / stratégie

Age of Mytholyg: Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami! Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Meilleur jeu de sports / course

F1 24

FC 25

NBA 2K25

TOP SPIN 2K25

WWE 2K24

Meilleur jeu multijoueur

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40K: Space Marine 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Meilleure adaptation

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Jeu le plus attendu

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Meilleur créateur de contenu

CaseOh

Illojuan

Techno Gamers

TypicalGamer

Usada Pekora

Meilleur jeu eSport

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

VALORANT

Meilleur athlète eSport

33

Aleksib

Xhovy

Faker

Zywoo

ZMJJKK

Meilleure équipe eSport

Bilibli Gaming

GEN.G

Navi

T1

Team Liquid

Chaque année, l'événementest très attendu par les joueurs et les joueuses. Comme vous le savez, durant la cérémonie, qui est présentée par Geoff Keighley, de nombreuses annonces sont faites et des prix sont décernés, dont celui duPour cette édition 2024, qui a vécu une année assez calme en termes de succès si nous comparons à 2023, les titres nommés dans la catégorie du « Jeu de l'année », qui clôturera l'événement, nous retrouvons sans surprise Final Fantasy VII Rebirth, mais aussi ASTRO BOT et Black Myth: Wukong. Les petites surprises Balatro et Metaphor: ReFantazio s'invitent également dans la liste, tout comme Elden Ring: Shadow of the Edtree.Pour la première fois, des remasters, remakes et surtout DLC sont éligibles pour être nommés dans n'importe quelle catégorie, y compris la plus prestigieuse. Une annonce qui n'a pas ravi tout le monde, après une année 2023 qui aura vu un jeu sorti en 2020 être sacré GOTY.Toutefois, il va falloir patienter jusqu'au 13 décembre 2024 (dans la nuit du 12 au 13), date de la cérémonie des, pour découvrir lequel obtiendra le titre tant convoité.Mais, sans plus tarder, voici