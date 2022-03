ASTRO A10 : Une version pour Xbox et PlayStation annoncée par Logitech G

Avec le nouveau A10, nous nous sommes concentrés sur l'idée de répondre aux besoins et aux attentes de la nouvelle génération de joueurs. Nous avons apporté plusieurs améliorations en termes de performances et de fonctionnalités, tout en concevant un casque léger, confortable et flexible, qui s'adapte aux différents scénarios de jeu. Il est disponible dans différents coloris originaux afin de refléter la personnalité et le style de chacun, et surtout, il est conçu d'une manière durable pour la planète et notre société. - Peter Kingsley, CMO de Logitech G.



Nous l'avons vu à la sortie du produit lors de notre test du casque ASTRO A10 CALL OF DUTY, le périphérique ne faisait pas l'unanimité auprès des utilisateurs quant à ses caractéristiques. Afin de l'améliorer tout en proposant, Logitech G présente le nouveau casque de jeu filaire ASTRO Gaming A10 Gen 2. Ce dernier est le fruit d'écoute de la communauté, mais également de recherches dans le but d'obtenir le casque filaire en mesure de répondre aux attentes des joueurs.se veut versatile dans son design, tout en proposant un confort audio et d'utilisation. Pour ce faire, il est équipé de haut-parleurs dynamiques ASTRO Audio de 32 mm pour un châssis-ultra léger, seulement 246 grammes, des coussinets à mémoire de forme ainsi qu'une conception écoresponsable. Il semblerait que ce dernier soit très prisé parpuisque mit en avant au cœur de leur dernier casque G435 qui se voulait respectueux de la nature par sa simple construction.profite ainsi d'unepour devenir le casque de jeu le plus respectueux de l’environnementSi la signification « Carbon Neutral » est encore obscure pour vous, sachez qu'elle signifie que la marque finance des compensations carbone pour réduire à zéro l'impact carbone du produit. Par ailleurs, ces dernières sont certifiées de haute qualité. Les pièces en plastique contiennent un minimum de 35 % de matières recyclées et l'emballage en papier provient de forêts certifiées FSCTM. Un argument très fort, surtout à cette période, qui permet de soutenir, à l'achat d'un casque de ce type, la gestion responsable des forêts dans le monde. Notons également qu'il dispose d'indicateurs en braille à gauche et à droite pour les personnes souffrant de déficiences visuelles.Pour revenir sur les caractéristiques techniques du produit et finaliser sa présentation, parlons du micro. Équipé d'un bras intégré permettant la gestion de l'activation du micro à la volée simplement en le levant ou l'abaissant, il offre des communications claires qui sont autorisées par un capteur unidirectionnel de 6.0mm.Le. Il est disponible sous cinq coloris, Noir, Blanc, Menthe, Gris et Lilas et compatible PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.