Le périphérique arrive au sein d'une boîte aux couleurs rouges et noires en rapport avecpour confirmer la version du casque. Ce dernier est installé dans un emballageaccompagné des éléments suivants :À première vue, le casquesemble assez simpliste avec un châssis en plastique noir accompagné de retours rouges etsur les oreillettes. Le matériau utilisé le rend souple et léger. Bien qu'en plastique, le serre-tête est robuste et configurable avec le suivi de la position de réglage directement gravé dansse situant au-dessus des oreillettes.Nous retrouvons des mousses à mémoire de forme au niveau des oreilles et sur. L'effet mémoire de forme est parfois un peu trop puissant. Pour exemple, nous avons laissé le casque à cheval sur notre écran pendant quelques heures et la mousse a gardé la forme pendant un certain temps qu'on l'ait utilisé ou non. La texture englobante des mousses estce qui peut changer d'une utilisation similicuir, maisou moins confortable pour autant.Les oreillettes quant à elles sont rigides et ne disposent pas de points pivots. Ces derniers sont inutiles puisque la pression de serrage et la forme du casque permettent une utilisation presque innée du périphérique. Nous pouvons cependant noter quetrouveront aussi un confort grâce à. Lors de l'écoute, l'aspect plastique des oreillettes reprend le dessus en ne filtrant pas le son. Vous entendez donc aussi bien les personnes et sons qui vous entourent qu’eux la musique que vous écoutez.Rares sont les casques qui proposent différentes connectiques afin de pallier les manques de certains utilisateurs. Avec unpour un casque, nous pouvions nous attendre à un contenu exclusivement simple de la part d'. Pourtant, leest accompagné d'un câble jack avec molette de contrôle ainsi que d'un adaptateur pour ceux qui ne disposent pas d'unCette information peut paraître anodine, mais permet, par exemple, d'utiliser le casque avec un ordinateur, mais aussi avec un téléphone ou aisément avec votre console sans câble qui pend inutilement.De par son appartenance, il fallait se douter que le casquesoit adapté à du. De ce fait, les basses sont légèrement boostées pour permettre une plus grande immersion et mieux entendre les bruits d'armes et de pas. Le rendu sonore est ainsi neutre avec une touche de profondeur. Qu'il s'agisse de, il répondra facilement à vos attentes.Cela étant, on note que tous les sons se situent à. La différence n'est pas notable, mais se fera ressentir selon la qualité d'écoute de vos casques précédents. Le ressenti est déstabilisant puisque toutes les sources sonores semblent avoir le même niveau ce qui demandera une certaine configuration de votre part. Il se pourrait même qu'en activant trop de retour audio en même temps, le rendu sonore équivaille à. Il reste néanmoins un casque-microSûrement un point fort pour la marque puisque, malgré le prix, le micro-casquene fait pas de concessions entre rendu sonore et microphone. C'est intéressant de le noter puisque les efforts sont mis pour tous les éléments du casque. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à un rendu audiophile poussé et hors du commun, mais lea pour avantage de lisser le tout.Pour les adeptes de la marque, vous savez à quel point il est difficile de trouver un logiciel compatible pour les casques. Idéalement, le constructeur propose une carte sons externe associée qui elle, dispose d'un logiciel attitré. Pour le A10 il faudra aussi prendre en compte l'utilisation, car il existe unaux différentes consoles ainsi qu'aux utilisationsLe casquene fait pas simplement du contenu "fan boy". Pour ce cas, le prix du casque ne justifie pas l'estampillage, mais bien sa composition. À moins de 70 € de nombreux constructeurs préfèrent favoriser le visuel ou le rendu audio. Pour, il n'en est rien. Le casque fait plastique, les finitions semblent légères, maisSans compromis entre son et microphone, le A10 est recommandé à celles et ceux qui cherchent un périphérique ayant unet ne souhaitant pas être envahi de faux espoirs.