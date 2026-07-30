Chute libre pour XBOX qui signe son pire trimestre depuis des années

La division jeu vidéo de Microsoft traverse une période sombre. Avec une baisse drastique de ses revenus et des licenciements massifs, Xbox affiche son pire trimestre depuis des années. Paradoxalement, la Microsoft n'a jamais été aussi puissante financièrement grâce à l'intelligence artificielle.

Les derniers résultats financiers de Microsoft dressent un portrait particulièrement contrasté de ses activités. Si le géant américain de la technologie se porte à merveille, sa branche dédiée au jeu vidéo accuse le coup. Les chiffres du quatrième trimestre de l'année fiscale 2026 confirment une tendance à la baisse pour la marque au X vert, qui enregistre ses pires performances depuis le premier trimestre de l'année fiscale 2024.

Des indicateurs financiers dans le rouge pour le jeu vidéo

La baisse est généralisée sur l'ensemble des segments de la division. Les revenus liés aux contenus et services XBOX ont chuté de 10 %, une baisse à deux chiffres particulièrement notable. La situation est encore plus délicate du côté du matériel, puisque les ventes de consoles accusent un recul de 13 %. Au total, le chiffre d'affaires trimestriel de la branche s'établit à 4,983 milliards de dollars.

Il s'agit d'un passage symbolique sous la barre des cinq milliards, loin des performances des trois trimestres précédents qui oscillaient entre 5,34 et 5,95 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, le manque à gagner pour XBOX est estimé à environ 1,66 milliard de dollars.

Le coût social des restructurations

Ces résultats décevants s'inscrivent dans un contexte social extrêmement tendu pour les équipes de développement et de gestion. Sans grande surprise, le rapport financier mentionne les indemnités de licenciement et les charges de dépréciation liées aux récentes vagues de renvois qui ont frappé la division. Microsoft précise toutefois que ces coûts ont été partiellement compensés par des dépenses inférieures aux prévisions dans le cadre de son programme de départ volontaire à la retraite, une autre mesure mise en place pour réduire les effectifs de manière drastique.















L'intelligence artificielle comme véritable moteur de Microsoft

Le plus frappant reste le décalage abyssal entre les difficultés de XBOX et la santé de fer de Microsoft dans sa globalité. La firme de Redmond affiche un chiffre d'affaires trimestriel total de 90 milliards de dollars, sont plus au total depuis des années, avec un bénéfice d'exploitation atteignant les 40,6 milliards de dollars. Ce succès éclatant est quasi exclusivement attribué aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle, notamment grâce au partenariat avec l'entreprise Anthropic.

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur cette nouvelle direction technologique, reléguant le jeu vidéo au second plan de sa communication.

Nous repoussons les limites de la courbe coût-résultat, en veillant à ce que chaque client puisse transformer ses jetons en résultats commerciaux. Cette année, les revenus d'Azure ont dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois, et Microsoft 365 Copilot a atteint plus de 30 millions de licences payantes, reflétant la confiance que les clients placent en nous pour mener à bien leur transformation liée à l'intelligence artificielle.

L'avenir de XBOX semble donc suspendu à une restructuration profonde, pendant que sa maison mère navigue vers des sommets financiers inédits portés par des secteurs technologiques jugés plus lucratifs. Reste à voir si les licenciements continueront, et s'ils portent leur fruits, avec la branche gaming qui va de l'avent. Ce n'est en tout cas pas Halo: Campaign Evolved qui inversera la tendance, puisqu'il ne séduit pas forcément les joueurs, et est au cœur d'une polémique liée à... l'IA.

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