007 First Light s'inspirera bien des jeux Hitman sans en être une copie conforme

Les équipes d'IO Interactive ont donné de nouveaux détails sur l'influence de leurs travaux passés sur le gameplay de 007 First Light, tout en insistant sur un détail majeur.
En juillet 2025, Jonathan Lacaille (directeur de la franchise 007 chez IO Interactive) partageait quelques détails sur la conception de 007 First Light, notamment l'influence des jeux Hitman
. En effet, le studio est célèbre pour les aventures de l'agent 47. Mais les joueurs se demandent si cet illustre aîné impactera profondément le gameplay du jeu axé autour du jeune James Bond.
À plusieurs reprises, IO Interactive a voulu rassurer les joueurs en insistant sur le fait que 007 First Light n'est pas un jeu Hitman avec l'apparence des jeux James Bond
et que le jeu compte se démarquer à sa manière. Hakan Abrak (PDG et directeur du jeu chez IO Interactive) vient d'ailleurs d'apporter de nouvelles précisions à ce sujet
, même si l'influence de la saga Hitman semble prendre de plus en plus de place.
Laisser le plus de liberté possible aux espions derrière les manettes
Lors d'un entretien avec Game Informer
, Hakan Abrak et son directeur narratif Martin Emborg ont pris l'exemple de la séquence d'infiltration dans le château. Ils ont déclaré vouloir ouvrir le champ des possibles
et que « Nous avons cherché à intégrer l'ADN d'IOI, hérité de Hitman, en proposant différents chemins pour accéder à ce château
. »
Le niveau de Kensington, par exemple, propose plusieurs segments, notamment les phases d'intrusion avec combats, où le choix est beaucoup plus vaste : infiltration, affrontement direct, ou une combinaison des deux. C'est vous qui décidez, et tous ces styles de jeu sont viables et amusants.
Avec 007 First Light
, IO Interactive veut donc laisser aux joueurs le choix de vivre leur propre aventure de James Bond en se demandant quelle peut être la meilleure manière d'atteindre un objectif. Cependant, l'ombre d'Hitman n'est pas très loin, notamment via les environnements ouverts, la possibilité d'identifier des opportunités et de les exploiter au mieux
.
007 First Light : un « nouveau jeu » inspiré par les expériences passées et non un Hitman bis
Même si cette influence est concrète, les membres d'IO Interactive précisent que le gameplay de 007 First Light ne sera pas identique à celui des jeux Hitman. Andreas Krogh, directeur du gameplay indique que « Nous avons évidemment beaucoup appris de nos titres Hitman, d'autant plus que nous souhaitions intégrer une dimension d'infiltration à ce jeu. Il nous a semblé évident de nous appuyer sur le système d'infiltration de Hitman.
»
Il conclut en ajoutant que « Il était évident pour nous d'intégrer ces éléments. Mais d'un autre côté, nous savions qu'il s'agissait d'un nouveau jeu, avec un nouveau protagoniste, et que nous devions corriger certains points faibles de Hitman
». Rappelons que 007 First Light sera disponible à partir du 27 mai 2026 sur PC, PlayStation, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2
.
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