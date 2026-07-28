007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 juillet 2026 à 15h38
Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit 007 First Light ? Nous vous partageons la réponse.
007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Disponible depuis la fin du mois de mai 2026, 007 First Light est à retrouver sur diverses plateformes de jeu. Comme à l'accoutumée, certains joueurs et joueuses se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du titre d'IO Interactive. Ainsi, la communauté se demande si 007 First Light est compatible et/ou jouable sur Steam Deck. Nous vous en parlons ci-dessous.

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Est-il possible de jouer à 007 First Light sur Steam Deck ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Grâce aux informations révélées par les développeurs, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ce titre : 007 First Light est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Cette information a notamment été partagée par IO Interactive à la fin du mois de juillet 2026, et ce, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu. Cela a aussi été notifié sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons voir la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité sur Steam Deck », qui figure sur la droite.

Dès lors, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour jouer à 007 First Light et donc de parcourir les aventures de James Bond. Cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que 007 First Light est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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