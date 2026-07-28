Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2

Alors que 007 First Light a fait ses débuts en mai dernier, sa version Nintendo Switch 2 restait mystérieuse. Une récente fuite d'Amazon Japon vient toutefois de dévoiler sa date de sortie imminente, promettant une rentrée vidéoludique particulièrement chargée.

L'attente touche à sa fin pour tous les possesseurs de la Nintendo Switch 2. Si le titre développé par le studio IO Interactive a déjà conquis les joueurs sur les autres plateformes depuis le 27 mai dernier, la version de 007 First Light destinée à la nouvelle machine de Nintendo se faisait étrangement discrète. C'était sans compter sur une erreur de publication de la part d'un géant du commerce en ligne, qui vient de mettre fin au suspense concernant l'arrivée du célèbre agent secret britannique sur la console hybride.

Une fuite orchestrée par Amazon Japon

Cette information capitale nous vient tout droit de la branche nippone d'Amazon. Une page produit, repérée rapidement par les utilisateurs toujours très à l'affût du subreddit dédié aux rumeurs de l'industrie, indique une sortie fixée au 16 septembre pour cette édition Nintendo Switch 2. Bien que IO Interactive n'ait pas encore pris la parole de manière officielle pour confirmer cette information, ces fuites ont souvent vu juste par le passé.

















Les annonces prématurées sur les sites de vente en ligne, et notamment Amazon sont devenues monnaie courante et précèdent généralement de quelques jours une communication en bonne et due forme de la part des éditeurs.

Il est d'ailleurs fort probable que les développeurs danois, connus pour leur excellent travail sur la franchise Hitman, préparaient une annonce imminente. Cette fuite coupe quelque peu l'herbe sous le pied du studio, mais a le mérite de rassurer les joueurs qui espéraient pouvoir incarner rapidement James Bond en mode portable. Reste à savoir les performance qu'offrira 007 First Light sur Switch 2.

Un mois de septembre sous haute tension

Ce portage au milieu du mois de septembre ne se fera pas dans un climat de tout repos. Le calendrier des sorties s'annonce en effet particulièrement dense pour cette période de rentrée. Le titre de IO Interactive débarquera seulement un jour après le très attendu Marvel's Wolverine sur PlayStation 5.

Les possesseurs de Nintendo Switch 2 auront également l'embarras du choix, puisque le jeu d'espionnage devra compter sur la concurrence d'Onimusha: Way of the Sword, prévu 12 jours avant les aventures de l'agent 007, tandis que Fire Emblem: Fortune's Weave sortira lui le lendemain. Et ce sera ensuite au tour de Minecraft Dungeons 2.

L'annonce officielle de ce portage pour le 16 septembre devrait être imminente.