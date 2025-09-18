007 First Light veut se démarquer face à Hitman grâce à cet atout

Imaginé par les créateurs de la saga Hitman, 007 First Light va souffrir de comparaisons perpétuelles avec son aîné. Mais le studio IO Interactive veut offrir une identité unique à son nouveau projet en modifiant un élément central de gameplay.
Depuis la révélation de 007 First Light
, le jeu mettant en scène James Bond est comparé à l'Agent 47. Cependant, les équipes d'IO Interactive ont insisté sur le fait que ce nouveau titre ne serait pas un jeu Hitman possédant un habillage d'agent secret britannique. Pour cela, le jeu racontant l'une des premières missions de James Bond compte proposer des nouveautés notables comme le fait de conduire une voiture, de rater des tirs ou d'utiliser une panoplie de gadgets
.
Mais l'une des grandes différences concernera le système de combat. Quand l'Agent 47 privilégie la discrétion et le combat rapproché, 007 pourra davantage utiliser le combat à distance
. D'ailleurs, Andreas Krogh, directeur du gameplay de 007 First Light, a donné quelques précisions sur ce sujet aux journalistes de PC Gamer.
Le défi d'IO Interactive : créer le meilleur maniement d'armes possible dans 007 First Light
Les journalistes ont notamment appris que les équipes d'IO Interactive se sont lancé un défi majeur pour le gameplay de 007 First Light : « créer le meilleur maniement d'armes jamais réalisé.
» En effet, les cinéphiles et les passionnés de l'univers créé par Ian Fleming savent que James Bond est un combattant réactif mais surtout armé. Le but premier du gameplay du jeu est donc d'offrir un système de combat à distance performant et fluide, bien loin des conditions imposées dans les missions de l'agent 47
.
Dans Hitman, nous considérions le combat à distance comme un dernier recours pour la plupart des joueurs, ce qui le rendait assez difficile et, pour la plupart, quelque chose qu'ils souhaitaient éviter. Cette fois, nous avons un personnage qui invite le combat à distance à devenir une option viable.
Un gameplay entre furtivité et réactivité
Si vous avez déjà joué à un jeu Hitman, vous savez que la discrétion est votre meilleur allié pour parvenir à vos fins. Mais si l'Agent 47 se fait repérer, la probabilité de réussir la mission lancée est quasi nulle. Dès lors que l'agent est poursuivi par des gardes du corps ou des hommes de main, leur échapper est très compliqué, le combat rapproché devient plus difficile et les armes à feu ne sont utilisables qu'en dernier recours.
Dans 007 First Light, les joueurs devront également se montrer discrets lors de certaines missions. Mais si la situation dégénère, James Bond pourra utiliser son arme pour éliminer les menaces
. Pour Andreas Krogh, « L'objectif est que, même si vous tentez la discrétion et que les choses tournent mal, vous gériez la situation de manière légèrement différente, tout en conservant une expérience de tir très satisfaisante
».
Rappelons que le titre d'IO Interactive sera disponible dès le 27 mars 2026 sur PC, PlayStation et consoles Xbox Series
et qu'une édition collector a déjà été confirmée
pour les plus fidèles admirateurs de l'espion anglais.
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