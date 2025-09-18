007 First Light veut se démarquer face à Hitman grâce à cet atout



le 18 septembre 2025 à 15h09 Publié par Justine Manchuelle le 18 septembre 2025 à 15h09

Imaginé par les créateurs de la saga Hitman, 007 First Light va souffrir de comparaisons perpétuelles avec son aîné. Mais le studio IO Interactive veut offrir une identité unique à son nouveau projet en modifiant un élément central de gameplay.