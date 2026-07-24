007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juillet 2026 à 14h10
L'été n'est pas synonyme de vacances pour James Bond ! 007 First Light vient de recevoir une mise à jour amenant du contenu inédit, découvrez ce qu'elle vous réserve.
007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions

Quasiment deux mois après ses débuts, 007 First Light a reçu une première mise à jour majeure amenant quelques nouveautés bienvenues pour continuer votre vie d'agent secret. Pour célébrer comme il se doit le début de l'été, James Bond pourra s'offrir une tenue qui sent bon la détente au bord de l'eau. Mais il ne pourra pas en profiter longtemps car du travail l'attend. 

Deux nouvelles missions ajoutées au mode TacSim de 007 First Light

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La première nouveauté majeure de cette version 1.1.0 est l'ajout de deux missions inédites dans le mode TacSim, brièvement présentées en vidéo. La première, baptisée « The Workshop », vous place dans un atelier à la lumière tamisée. L'objectif sera d'éliminer les sept ennemis présents et d'atteindre la sortie de la façon la plus discrète possible. Tandis que la seconde, « Extraction Avenues », vous demandera de trouver le meilleur itinéraire pour échapper à un comité d'accueil musclé.

Même s'il s'agit de défis optionnels et d'entraînements visant à améliorer les compétences de l'agent secret, celles et ceux qui oseront relever ces nouveaux défis seront récompensés. Rappelons qu'en validant ces missions bonus, vous obtenez des points à échanger contre divers objets. Le catalogue vient d'être étoffé avec 3 nouvelles armes et une tenue

  • le DRS-7 Silenced SMG
  • le DRX-2 Machine Pistol
  • le Stormberg 50'cal
  • la tenue « Diamond in the rough », une chemise tropicale dans les tons bleus

Plus de 200 correctifs et améliorations amenés par cette mise à jour

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Comme dans d'autres jeux, une mise à jour est aussi l'occasion de corriger les problèmes rencontrés par les joueurs, les bugs et autres petits défauts de gameplay. Ce point est d'ailleurs conséquent car les développeurs précisent que la version 1.1.0 « apporte des corrections et des améliorations concernant plus de 200 problèmes signalés par la communauté et nos testeurs internes. »

Miniature vidéo

Vous pouvez retrouver l'ensemble des correctifs et les ajouts en consultant les notes de patch sur le site officiel d'IO Interactive. Rappelons pour conclure que 007 First Light est disponible dès à présent sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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