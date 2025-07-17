007 First Light : Découvrez comment les jeux Hitman ont influencé le développement du titre



le 17 juillet 2025 à 15h25 Publié par Justine Manchuelle le 17 juillet 2025 à 15h25

007 First Light est à l'image de son personnage principal : très discret pour le moment. Mais l'une des figures majeurs d'IO Interactive a révélé quelques-uns des secrets du titre, notamment ses liens avec les jeux Hitman.