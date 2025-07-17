007 First Light : Découvrez comment les jeux Hitman ont influencé le développement du titre

007 First Light est à l'image de son personnage principal : très discret pour le moment. Mais l'une des figures majeurs d'IO Interactive a révélé quelques-uns des secrets du titre, notamment ses liens avec les jeux Hitman.
Développé par les créateurs de la saga Hitman, 007 First Light
semble déjà s'inspirer de son illustre aîné. Suite à l'annonce du titre, le célèbre espion anglais s'est invité dans le jeu Hitman World of Assassination via un cross-over
.
Mais la discrétion, les costumes, les missions secrètes et les armes à feu ne sont pas les seuls points communs qui unissent James Bond et l'agent 47. En effet, les aventures de ce dernier vont impacter le gameplay de 007 First Light
. C'est en tout cas ce qu'a révélé Jonathan Lacaille, directeur de la franchise chez IO Interactive.
007 First Light, un fils spirituel de l'agent 47 ?
Récemment interrogé par VGC, Jonathan Lacaille est revenu sur l'influence des jeux Hitman dans le développement de la nouvelle aventure de l'agent 007. Cependant, il existe une différence majeure entre les deux personnages
. Si l'agent 47 est patient et méthodique car vétéran du métier, James Bond vivra dans 007 First Light sa première vraie mission en tant qu'agent secret. Cette fougue de la jeunesse sera retranscrite d'une certaine manière dans le titre, en poussant les joueurs à « réfléchir rapidement sous la pression
».
Cependant, 007 First Light aura comme point commun avec les jeux Hitman la rejouabilité.
Les joueurs pourront retenter certaines missions en changeant complètement leur approche et en testant des scénarios différents. D'autant qu'il est précisé qu'il existera plusieurs manières de pénétrer dans une même pièce, par exemple. À vous de trouver l'option la plus sûre, la plus rapide ou la plus discrète pour parvenir à vos fins.
S'inspirer du meilleur des jeux Hitman tout en proposant une aventure qui respecte l'univers créé par Ian Fleming
Les développeurs se sont inspirés d'éléments développés pour la saga Hitman en vue de les intégrer dans 007 First Light. Mais comme le rappelle le directeur de la franchise, « James Bond est très différent de l'Agent 47 en termes de gameplay et de fantaisie, et de ce que nous voulons raconter avec les personnages
». Pour retranscrire au mieux l'identité du personnage, de nouvelles mécaniques et fonctionnalités ont été créées spécialement pour le titre. Ainsi, 007 sera capable de conduire une voiture, d'utiliser plus de gadgets et rater un tir ne sera pas synonyme d'un échec de mission
.
007 First Light se dévoilera davantage dans quelques semaines, IO Interactive ayant confirmé qu'une nouvelle vidéo de gameplay serait partagée. Alors patience, amis agents secrets, 007 approche. Rappelons que le titre est prévu pour 2026
et qu'il sortira sur PC, PlayStation, consoles Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2.
commentaire (0)