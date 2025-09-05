007 First Light : IO Interactive assure que ce n'est pas un simple « Hitman en costume de Bond »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 septembre 2025 à 16h22
Après la présentation de 007 First Light lors du State of Play, certains joueurs ont cru voir un « Hitman relooké en James Bond ». IO Interactive tient à clarifier,le jeu est pensé comme une expérience inédite, bien distincte de sa franchise culte.
007 First Light : IO Interactive assure que ce n'est pas un simple « Hitman en costume de Bond »
Prévu pour le 27 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, 007 First Light entend offrir une aventure fidèle à l'univers de l'espion britannique tout en exploitant le savoir-faire d'IO Interactive. Dans une interview accordée à GamesRadar, Theuns Smit, senior licensing producer, et Rasmus Poulsen, directeur artistique, sont revenus sur les différences fondamentales entre Hitman et ce nouveau projet.

Un studio en pleine croissance

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Theuns Smit explique que le développement de 007 First Light a marqué une « phase de croissance majeure » pour IO Interactive. Depuis l'annonce du jeu, l'équipe s'est agrandie et a accueilli de nouveaux talents apportant « un regard neuf et une expertise nouvelle », capables d'apporter des mécaniques inédites. Theuns Smit insiste :
Hitman est ce qu'il est pour une raison, car c'est l'expérience que nous voulons donner. Pour James Bond, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas un reskin de Hitman.

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Parmi les ajouts qui distinguent 007 First Light, la présence de véhicules jouables a constitué un énorme défi. Rasmus Poulsen précise que l'équipe a dû recruter des spécialistes du game design automobile, capables de coder, équilibrer et affiner la conduite.
C'était un véritable challenge. Il fallait trouver le juste équilibre : un véhicule à la fois crédible, dangereux et excitant, mais aussi accessible et amusant pour le grand public.
Un terrain totalement nouveau pour IO Interactive, mais qui semble avoir porté ses fruits.

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Un James Bond à part entière

Avec ses scènes d'action explosives, ses gadgets emblématiques, ses séquences d'infiltration et ses moments plus spectaculaires (poursuites en voiture, fusillades en avion, bluff face aux ennemis), 007 First Light veut capturer l'essence de James Bond et non calquer une formule déjà existante. En d'autres termes, l'ADN d'IO Interactive est bien présent, mais au service d'une identité distincte, pensée pour rendre hommage à l'univers de l'espion britannique.

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