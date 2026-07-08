IO Interactive (007 First Light) contraint de fermer un studio, mais un projet mystérieux résiste

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 juillet 2026 à 12h05
Malgré le succès de 007 First Light, IO Interactive est également frappé par le plan de restructuration lancé par Xbox. L'une de ses succursales est directement concernée.
IO Interactive (007 First Light) contraint de fermer un studio, mais un projet mystérieux résiste

S'il n'appartient pas à Xbox, IO Interactive avait signé un partenariat de publication avec la firme à la croix verte. Cependant, les récents événements ont rabattu les cartes, impactant directement les projets lancés par les créateurs de 007 First Light. Dans un message publié sur X le 7 juillet 2026, le studio a tenu à clarifier la situation et à informer la communauté des plans à venir. 

Project Fantasy au centre de cette annonce 

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IO Interactive a tout d'abord précisé que son partenariat avec Xbox a brutalement été rompu au début du mois de juillet. Or, cet accord financier externe était intimement lié au développement de Project Fantasy, la nouvelle licence du studio encore très secrète à l'heure actuelle. Si Xbox ne finance plus le projet, IO Interactive a confirmé dans le message qu'il récupère entièrement « l'entière propriété du projet ainsi que de sa propriété intellectuelle (IP) ».

Les plus curieux peuvent donc être rassurés : Project Fantasy n'est pas abandonné. Il va entièrement être développé et financé en interne par IO Interactive. Cependant, cette annonce soudaine a poussé IO Interactive à revoir certains points pour assurer l'avenir de la structure et de ses licences internes. Cette restructuration a poussé le studio à prendre une triste décision qui fait écho à l'actualité de ce début d'été. 

IO Interactive Istanbul sacrifié, plusieurs postes supprimés

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La branche basée à Istanbul a été fermée suite à ce changement inattendu et de nombreux postes ont été supprimés. Précisons que le studio avait été ouvert en 2023 et que ses équipes avaient joué un rôle clé dans le développement de plusieurs titres dont 007 First Light. IO Interactive a toutefois manifesté son soutien envers les personnes concernées et invite son réseau à proposer des solutions pour celles et ceux ayant perdu leur poste. 

Dans le même communiqué, le studio explique que des « décisions difficiles, mais nécessaires » ont été prises. Mais si elles risquent de provoquer la colère de certains joueurs, IO Interactive croit beaucoup dans Project Fantasy et veut offrir à cette nouvelle licence « les meilleures bases possibles pour réussir ».

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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