XBOX abandonne encore un studio, qui est obligé de licencier pour mener à bien son projet

Malgré le succès retentissant de son dernier jeu, 007 First Light, IO Interactive traverse une zone de turbulences. L'abandon soudain de leur partenaire d'édition, qui est nul autre que XBOX, pour le titre Project Fantasy entraîne une vague de licenciements inattendue.

IO Interactive vient de lancer un nouveau chapitre de son histoire avec la sortie de 007 First Light, qui a su trouver le succès, en proposant une nouvelle aventure narrative, l'avenir n'est pas aussi radieux qu'il devrait l'être. L'un de ses partenaires pour le mystérieux Project Fantasy l'a abandonné, et il s'agit de XBOX, qui continue ses coupes budgétaires.

Un coup d'arrêt inattendu pour Project Fantasy

Alors que le studio danois IO Interactive célébrait la réussite critique et commerciale de 007 First Light, une ombre vient assombrir ce tableau idyllique. Les créateurs de l'agent 47 ont officiellement annoncé devoir procéder à des réductions d'effectifs. Cette décision difficile découle directement de la rupture d'un accord de publication avec un partenaire externe concernant Project Fantasy, un jeu de rôle en ligne ambitieux dévoilé en février 2023.

















Dans un communiqué officiel, la direction du studio a exprimé sa tristesse face à cette situation complexe. Les développeurs ont tenu à jouer la carte de la transparence avec leur communauté.

Cela signifie que nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité et à ses conséquences à court terme, y compris des décisions concernant le personnel, ce qui se déroule alors que nous rédigeons cette mise à jour, et nous sommes pleinement engagés à soutenir ceux qui sont touchés à travers cette transition difficile.

Dear gaming community,



For a good while, it has been all positive news from IO Interactive. We remain humbled and honored by the response to our latest outing with a young, unproven Bond. A bold new story and a take on one of the most famous characters in entertainment, which… — IO Interactive (@IOInteractive) June 30, 2026

Le rôle central de XBOX dans cette annulation

Si IO Interactive a préféré taire le nom de ce mystérieux partenaire financier, les regards se sont rapidement tournés vers le géant américain Microsoft. Des documents confidentiels issus du procès de la Federal Trade Commission avaient déjà suggéré cette alliance par le passé. Le journaliste Jason Schreier de Bloomberg a finalement confirmé que XBOX était bel et bien l'éditeur derrière ce projet avorté.

Un porte-parole de Microsoft a d'ailleurs justifié ce retrait stratégique par une volonté de réorganiser les investissements de la marque, sans pour autant réduire le budget global alloué aux jeux vidéo.

Nous ne réduisons pas notre investissement global dans les jeux. Nous prévoyons d'investir à peu près la même somme dans le contenu que l'année dernière. Ce qui change, c'est où nous investissons et les types de projets que nous soutenons.

Malgré ce coup dur, IO Interactive refuse de baisser les bras. La direction a tenu à rassurer les joueurs quant à la survie de cette nouvelle licence. Le studio danois affirme être totalement dévoué à ce jeu de rôle en ligne et promet que cet univers fantastique finira par voir le jour. La question est désormais de savoir si les créateurs de Hitman devront trouver un nouvel éditeur pour financer la fin du développement ou s'ils choisiront la voie de l'auto-édition, une stratégie qui leur a parfaitement réussi par le passé.