Zenless Zone Zero version 1.5 : Date de sortie et nouveautés

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 janvier 2025 à 14h14
Lors d'un livestream de présentation, HoYoverse a détaillé les multiples nouveautés amenées avec la très musicale version 1.5 de Zenless Zone Zero.
Zenless Zone Zero version 1.5 : Date de sortie et nouveautés
Pendant le livestream/programme spécial du 10 janvier 2025, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 1.5 de Zenless Zone Zero, « Moment Astra-nomique ». Les équipes en charge du développement ont présenté en détail le contenu de cette mise à jour, qui sera placée sous le signe de la musique et des événements temporaires.

Quand sort la version 1.5 de Zenless Zone Zero ?

Les Proxys de Zenless Zone Zero guettent la prochaine mise à jour du titre dès l'annonce du livestream. Ainsi, la communauté se demande quand la version 1.5 sera déployée sur le dernier-né du studio HoYoverse. Sans surprise, la présentation du 10 janvier 2025 a dévoilé la date de lancement de cette nouvelle mise à jour. La version 1.5 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 22 janvier 2025, après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.

En dédommagement, HoYoverse offrira quelques Dennies et Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Dès que l'heure exacte de sortie de la version 1.5 de Zenless Zone Zero aura été révélée, nous vous tiendrons informés.


Aperçu des nombreuses nouveautés introduites par la version 1.5 de Zenless Zone Zero

En plus de la date de déploiement, le contenu de la version 1.5 de Zenless Zone Zero a été présenté plus en détail. Introduite lors de la dernière mise à jour et dévoilée en avant-première il y a plusieurs semaines, la chanteuse Astra Yao sera à l'honneur. Désireuse de faire rêver le monde et de devenir l'étoile de cette génération, elle se prépare à un concert incroyable. Mais la star de la faction des Étoiles de la Lyre ne sera pas seule à occuper cette vaste scène. Voici un récapitulatif des annonces et du contenu de la version 1.5 : « Moment Astra-nomique » :
  • Nouveaux personnages jouables :
    • Astra Yao - Rang S Ether/Support
    • Evelyn Chevalier - Rang S Feu/Attaque
Avec la version 1,5, un système de double bannière sera mis en place dans Zenless Zone Zero. Astra Yao sera en vedette de la phase 1, et Evelyn pourra être obtenue lors de la phase 2. Mais elles seront accompagnées d'anciens Agents de Rang S proposés en bannière temporaire. Les Agents en question sont Ellen et Qingji.
  • Nouveau Bangboo : Snap le photographe à obtenir via la bannière
  • Ajout de nouveaux événements à la trame principale
  • Nouveau lieu : la scène Starloop
  • Nouvel événement temporaire : The Day of Brilliant Wishes
  • Événement temporaire Concours de beauté de Bangboos : ce dernier vous permettra de personnaliser un Bangboo avec une pléthore d'accessoires et de défier vos rivaux dans un mini-jeu de mémoire rappelant le Simon
  • Événement Grand Marcel Aventure : repéré par plusieurs joueurs sur les serveurs tests, il proposera aux Proxys d'incarner un Bangboo dans un jeu délirant aux allures de Fall Guys
  • Événement de pêche à Port Elpis avec plusieurs poissons à découvrir et de nouveaux spots de pêche à débloquer au gré de votre progression
  • Festival des jeux vidéo au Godfinger : Jouez aux jeux de la salle d'arcade pour obtenir des récompenses exclusives et testez deux nouveautés : l'endless runner Mach 25 et le mode coopératif du jeu Bizarre Brigade
  • Nouveaux défis de la Néantre Zéro avec épreuves en solo pour certains Agents
  • Endless Tower avec progressions par paliers de 10 étages
  • Événements de connexions journaliers avant le déploiement de la version et pour le Nouvel An chinois
  • Introduction des tenues alternatives pour les Agents. Si celles d'Ellen et Astra Yao seront payantes, il sera possible de récupérer la tenue de Nicole (dévoilée lors d'un précédent leak) gratuitement via un événement en jeu
  • Correctifs et améliorations de nombreuses fonctionnalités en jeu
Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 22 janvier 2025 pour découvrir tout le contenu de la version 1.5 de Zenless Zone Zero. Enfin, les joueurs les plus réactifs peuvent profiter d'un code d'échange exclusif post-événement pour obtenir gratuitement 300 Polychromes, 30 000 Dennies, des journaux d'inspecteur principal et des modules énergétiques de Moteur-Ampli. Le titre du studio HoYoverse est, rappelons-le, disponible sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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