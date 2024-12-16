Dossier d'agent | Astra Yao @AstraYao_Nomics



« Je dédie ma prochaine chanson à ce monde ! »

Astra Yao



« C'est trop tard ! Tu fais maintenant officiellement partie de mon plan d'évasion pour la journée : on plante le boulot, on se tire d'ici et on va à l'Arena réverbe ! »

« Tu… pic.twitter.com/VdOTQnIgd1