Zenless Zone Zero : Deux nouveaux personnages jouables dévoilés en avant-première
Publié par Justine Manchuelle
le 16 décembre 2024 à 16h20
le 16 décembre 2024 à 16h20
Alors que la version 1.4 et ses nouveaux personnages jouables ne sont pas encore disponibles, Zenless Zone Zero surprend la communauté en présentant 2 Agents inédits appartenant à une nouvelle faction.
De manière régulière, Zenless Zone Zero ajoute de nouveaux personnages que les joueurs peuvent incarner dans les différents combats du mode Histoire et lors des épreuves additionnelles. Cependant, beaucoup souhaitent connaître à l'avance les Agents qui seront proposés via les Bannières, afin d'économiser les bandes maitresses pour tenter de les obtenir. Pour cela, certains se fient aux leaks partagés sur Reddit.
Mais d'autres préfèrent attendre les annonces officielles partagées par HoYoverse. Or, les 15 et 16 décembre 2024, le développeur a surpris les joueurs avec une révélation inattendue.
Contrairement aux Agents sortis jusqu'alors, ces nouveaux héros ne sont pas rattachés à une faction déjà présente en jeu. Ils marqueront donc les débuts d'un tout nouveau groupe : les Étoiles de la Lyre (ou Stars of Astra en anglais). Les Agents dévoilés sont deux personnages féminins aux styles très différents.
La première avait déjà été aperçue en jeu via des affiches. Il s'agit d'Astra Yao (Soutien/Ether), une chanteuse désireuse de « porter les attentes d'une époque et de donner de l'espoir aux gens » avec sa voix teintée de magie. Tandis que la deuxième héroïne qui fera prochainement ses débuts dans Zenless Zone Zero est Évelyne Chevalier (Attaque/Feu), une garde du corps qui veille à la sécurité d'Astra Yao à chaque instant.
À l'heure où ces lignes sont écrites, seuls les artworks ainsi que quelques phrases de chaque personnage ont été partagés sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site officiel du jeu. Cependant, il y a fort à parier que cette vedette et son garde du corps seront présentés plus en détail lors du livestream de présentation de la version 1.5 de Zenless Zone Zero, qui devrait avoir lieu courant janvier. Dès que nous aurons plus d'informations à leur sujet, nous ne manquerons pas de vous les partager.
Mais d'autres préfèrent attendre les annonces officielles partagées par HoYoverse. Or, les 15 et 16 décembre 2024, le développeur a surpris les joueurs avec une révélation inattendue.
Une chanteuse et son garde du corps dans Zenless Zone ZeroCette annonce survient alors que la version 1.5 du titre a été déployée sur les serveurs tests. En général, des utilisateurs ayant accès à cette version partagent sur les réseaux sociaux des vidéos de gameplay et certaines informations liées au rôle ou à l'attribut des personnages. Mais cette fois-ci, HoYoverse a pris les devants en publiant sur son compte X/Twitter plusieurs images et détails sur les deux prochains personnages jouables ajoutés dans le titre.
Contrairement aux Agents sortis jusqu'alors, ces nouveaux héros ne sont pas rattachés à une faction déjà présente en jeu. Ils marqueront donc les débuts d'un tout nouveau groupe : les Étoiles de la Lyre (ou Stars of Astra en anglais). Les Agents dévoilés sont deux personnages féminins aux styles très différents.
Dossier d'agent | Astra Yao @AstraYao_Nomics— Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) December 15, 2024
« Je dédie ma prochaine chanson à ce monde ! »
Astra Yao
« C'est trop tard ! Tu fais maintenant officiellement partie de mon plan d'évasion pour la journée : on plante le boulot, on se tire d'ici et on va à l'Arena réverbe ! »
« Tu… pic.twitter.com/VdOTQnIgd1
La première avait déjà été aperçue en jeu via des affiches. Il s'agit d'Astra Yao (Soutien/Ether), une chanteuse désireuse de « porter les attentes d'une époque et de donner de l'espoir aux gens » avec sa voix teintée de magie. Tandis que la deuxième héroïne qui fera prochainement ses débuts dans Zenless Zone Zero est Évelyne Chevalier (Attaque/Feu), une garde du corps qui veille à la sécurité d'Astra Yao à chaque instant.
Agent Record | Evelyn— Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) December 16, 2024
"Ms. Yao is currently enjoying her private time and will not be taking any interviews."
Evelyn Chevalier
"10 o'clock, guy in black. He's suspicious. I'll take care of him."
"You watch the perimeter. Don't let any suspicious individuals near Ms. Yao."
"No… pic.twitter.com/lfYuxSCb6m
À l'heure où ces lignes sont écrites, seuls les artworks ainsi que quelques phrases de chaque personnage ont été partagés sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site officiel du jeu. Cependant, il y a fort à parier que cette vedette et son garde du corps seront présentés plus en détail lors du livestream de présentation de la version 1.5 de Zenless Zone Zero, qui devrait avoir lieu courant janvier. Dès que nous aurons plus d'informations à leur sujet, nous ne manquerons pas de vous les partager.
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