Zenless Zone Zero version 2.4 : Date de sortie et nouveautés

Il y a quelques heures, HoYoverse a présenté la version 2.4 de Zenless Zone Zero, qui nous emmènera « au bord de l'Abîme ». Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que tout ce qui est prévu pour occuper les Proxys dans les semaines à venir.

Quand sort la version 2.4 de Zenless Zone Zero ?

Version 2.4 Teaser - "On the Precipice of the Abyss" | Zenless Zone Zero



"After hearing countless voices of the dead... Why not listen to your inner voice..."

"But what if the path you're walking is just a detour, one laid out by others to lead you to their version of the… pic.twitter.com/N7FmKIZWnx — Zenless Zone Zero 🎉Season 2🎉 (@ZZZ_EN) November 14, 2025

Aperçu des nombreuses nouveautés introduites par la version 2.4 de Zenless Zone Zero

Nouveaux Agents de la faction Krampus : Dialyn : Agent de rang S Confusion / Physique Banyue shifu : Agent de rang S Rupture / Feu

Nouveau chapitre de l'histoire principale

Nouvelle zone à explorer : ancien site minier

Nouveaux Bangboos disponibles : Birkblick de Krampus (Rang S) et Roi Blocbou (Rang A obtenable gratuitement)

Retour en bannière temporaire d'Hugo en phase 1 et d'Ellen en phase 2

Retour des campagnes de connexion avec 10 bandes-maitresses et 10 Boupons à récupérer en jouant tous les jours entre le 29 novembre et le 29 décembre

Événement « La saga des échecs en-nah » : l'événement marque le retour du très apprécié auto-chess Bangboo avec pour l'occasion de nouvelles améliorations, des niveaux spéciaux PvE et des récompenses exclusives

Événement « Néo-Mecha doré » : Dans cette aventure annexe, vous contrôlez un Bangboo dans un monde en 2,5D et vous collaborez avec Grace pour éliminer des monstres, parfois en faisant appel à un puissant Mecha

Événement « Flot lumineux de souvenirs » : passez du temps avec Ye Shunguang et offrez-lui de beaux souvenirs qu'elle ajoutera dans son carnet

Mise à jour de la Défense Shiyu et de l'Assaut mortel

Optimisations et correctifs divers sur le contenu déjà disponible en jeu

Pendant le livestream/programme spécial du 14 novembre, le studio de développement HoYoverse a présenté. Les équipes en charge du développement ont présenté en détail le contenu de cette mise à jour.Les Proxys de Zenless Zone Zero guettent la prochaine mise à jour du titre dès l'annonce du livestream. Ainsi, la communauté se demande quand la version 2.4 sera déployée sur le dernier-né du studio HoYoverse. Sachez que la toute nouvelle mise à jour de Zenless Zone Zero sera, après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.En dédommagement, HoYoverse offrira quelques Dennies et Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Alors pensez à faire un petit détour par l'onglet dédié avant de partir à la découverte du contenu de la version 2.4 du titre.En plus de la date de déploiement, le contenu de la version 2.4 de Zenless Zone Zero a été présenté plus en détail. Celle-ci sera axée autour d'. Les membres de Phaéton vont partir à leur rencontre mais aussi travailler en équipe afin de percer les secrets autour du miasme caché dans l'ancien site minier et croiser la route de Ye Shunguang.Voici un récapitulatif du contenu annoncé pour la version 2.4,Rendez-vous donc à la fin du mois de novembre pour partir explorer l'ancien site minier des Hauts de Failume dans la version 2.4 de Zenless Zone Zero. Le titre du studio HoYoverse est, rappelons-le,