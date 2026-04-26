Zenless Zone Zero débarque sur Steam

Le célèbre jeu d'action de HoYoverse s'apprête enfin à conquérir la plateforme de Valve. Une arrivée très attendue sur Steam qui pourrait bien bouleverser les habitudes des joueurs PC et ouvrir la voie à d'autres titres phares du studio chinois.

C'est une annonce qui risque de faire grand bruit dans la sphère vidéoludique. Après avoir privilégié son propre lanceur et la boutique d'Epic Games lors de son lancement initial, Zenless Zone Zero décide enfin de franchir le pas. Son dernier jeu d'action urbain aux mécaniques de gacha s'apprête à rejoindre le catalogue de la plateforme la plus populaire au monde chez les joueurs PC. Une stratégie inédite qui soulève de nombreuses questions sur l'avenir des autres productions du studio.

Une sortie prévue rapidement

L'attente touche à sa fin pour les réfractaires aux lanceurs alternatifs. HoYoverse a officiellement confirmé que Zenless Zone Zero sera disponible sur la boutique de Valve durant le deuxième trimestre de l'année 2026. Les joueurs peuvent donc s'attendre à arpenter les rues de New Eridu d'ici le 30 juin, après une longue attente pour certains. Cette décision marque un tournant majeur pour l'entreprise chinoise, qui avait jusqu'ici farouchement protégé son écosystème sur ordinateur, limitant sa sortie sur Steam au seul Honkai Impact 3rd.

Rappelons que lors de son déploiement en juillet 2024, le jeu était immédiatement accessible sur les consoles de Sony, ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android. Sur PC, il fallait obligatoirement passer par le launcher propre à l'éditeur, ou l'Epic Games Store, ce qui n'est pas idéal. Cette ouverture à un nouveau public devrait logiquement faire exploser le nombre d'utilisateurs actifs, en attirant une communauté PC traditionnellement très attachée à ses bibliothèques unifiées.

Le retour dans les mystérieuses Néantres

Pour les novices qui découvriraient cet univers à l'occasion de ce portage, l'action prend place dans la métropole futuriste de New Eridu. Il s'agit du dernier bastion de l'humanité après une catastrophe planétaire causée par des failles dimensionnelles destructrices. Les joueurs incarnent un profil atypique, un guide spécialisé chargé d'escorter les explorateurs téméraires au cœur de ces zones instables et dangereuses.

Le cœur de l'expérience repose bien évidemment sur un système de tirage aléatoire, appelé gacha, comme les autres productions du studio, comprenant en tête d'affiche Genshin Impact. Les utilisateurs doivent accumuler des ressources spécifiques pour espérer débloquer les agents les plus convoités. Chaque personnage bénéficie d'un style de combat unique et d'animations particulièrement soignées, poussant la communauté à investir de nombreuses heures pour optimiser son équipe idéale.











Si cette nouvelle réjouit les amateurs d'action frénétique, elle ravive inévitablement les frustrations concernant les autres succès colossaux de l'entreprise. À ce jour, les deux plus grands succès internationaux de HoYoverse demeurent introuvables sur la devanture de Valve. Aucune communication officielle ne laisse présager un changement de cap à court terme pour ces deux mastodontes du jeu service, mais l'espère est aujourd'hui permis.