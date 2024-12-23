Zenless Zone Zero sur le point d'accueillir une fonctionnalité inédite ?

En parcourant le contenu de la version 1.5 de Zenless Zone Zero sur les serveurs tests, des leakers ont découvert une nouveauté qui pourrait donner un nouveau souffle à certains Agents.
Lancé en juillet 2024, Zenless Zone Zero
propose une aventure similaire à Genshin Impact et à Honkai: Star Rail, mais dans un univers plus urbain infesté de créatures maléfiques. À l'image des autres jeux HoYoverse, le titre est jouable gratuitement et propose régulièrement des bannières temporaires
mettant de nouveaux personnages à l'honneur. Cependant, une nouveauté inattendue en lien avec ces bannières pourrait arriver en jeu dans le courant de l'année 2025. En temps normal, les bannières temporaires proposent d'obtenir des Agents 5 étoiles inédits
. Mais il semblerait qu'HoYoverse souhaite, pour la première fois, ajouter des skins aux personnages jouables dans Zenless Zone Zer
o. La nouvelle semble d'ailleurs se confirmer avec la révélation du premier personnage qui possèdera une tenue alternative.
Des skins bientôt disponibles dans Zenless Zone Zero ?
Ce n'est pas la première fois que les skins alternatifs font leur apparition dans un jeu HoYoverse. Genshin Impact a déjà proposé des ajouts de ce type par le passé. Néanmoins, ce type de contenu cosmétique serait également présent dans la Nouvelle-Eridu. Le leaker Dim, réputé pour la fiabilité de ses publications, a partagé sur le sub Reddit Zenlesszonezeroleaks_ une vue d'ensemble du tout premier skin du titre
, destiné à Nicole. Peu de temps après, d'autres publications ont suivi, présentant plus en détail cette nouvelle apparence.
ZZZ 1.5 Beta - Nicole Skin Render
byu/Luzekiel inZenlesszonezeroleaks_
La chef des Lièvres rusées troque sa tenue habituelle teintée de noir pour un ensemble pastel avec une veste en jean sans manches et une mallette blanche. Mais pour l'heure, il est impossible de savoir si cet élément cosmétique aurait un impact sur les compétences de combat du personnage et son élément ou s'il est purement esthétique
. Néanmoins, le choix de Nicole n'est pas anodin. En effet, c'est l'un des premiers personnages rencontrés en jeu et l'un des plus appréciés de la communauté.
D'après les leakers, la tenue alternative de Nicole serait disponible à partir de la version 1.5 de Zenless Zone Zero.
Elle ferait ses débuts en jeu en même temps que deux personnages récemment dévoilés par HoYoverse
. Cependant, des rumeurs indiquent que ce cosmétique serait offert gratuitement aux Proxys dans le cadre des événements du Nouvel An chinois
. Toutefois, cette information n'a pas encore été vérifiée. Il faudra encore patienter quelques semaines avant de confirmer si ces fuites étaient vraies ou non.
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