Zenless Zone Zero version 2.5 : Date de sortie et nouveautés



le 19 décembre 2025 à 17h28 Publié par Justine Manchuelle le 19 décembre 2025 à 17h28

Dans la Nouvelle-Eridu, les fêtes seront synonymes de nouvelle version et de nouveaux Agents à recruter. Découvrez tout ce que vous réserve la mise à jour 2.5 de Zenless Zone Zero, notamment de belles surprises gratuites pour tous les Proxys.