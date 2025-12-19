Zenless Zone Zero version 2.5 : Date de sortie et nouveautés

Dans la Nouvelle-Eridu, les fêtes seront synonymes de nouvelle version et de nouveaux Agents à recruter. Découvrez tout ce que vous réserve la mise à jour 2.5 de Zenless Zone Zero, notamment de belles surprises gratuites pour tous les Proxys.
Noël approche et HoYoverse a décidé de gâter les joueurs de Zenless Zone Zero
. Pendant le livestream/programme spécial du 19 décembre, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 2.5 du titre, « La Lueur embrasant la nuit »
.
Les équipes en charge du développement ont présenté en détail le contenu de cette mise à jour qui a comme vedette principale une nouvelle Chasseuse du Néant
, ce qui signifie qu'un personnage aussi puissant que Miyabi pourra bientôt rejoindre votre escouade. Mais ce n'est pas la seule surprise annoncée par les développeurs.
Quand les Proxys pourront-ils découvrir la version 2.5 de Zenless Zone Zero ?
Dans un premier temps, les créateurs de Zenless Zone Zero ont partagé la date d'arrivée de cette version 2.5 sur l'ensemble des serveurs du jeu. Sachez que la toute nouvelle mise à jour sera disponible dès le 30 décembre 2025
, après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.
En dédommagement, HoYoverse offrira quelques Dennies et Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Alors pensez à faire un petit détour par l'onglet dédié avant de partir à la découverte du contenu de la version 2.5 du titre. D'ailleurs, préparez-vous à des activités et des surprises en pagaille pour le passage à l'année 2026 !
Un an après Miyabi (la première Void Hunter introduite en jeu), une nouvelle Chasseuse du Néant va donc faire ses débuts dans quelques jours en tant que personnage jouable. Si vous avez terminé la trame principale du jeu, vous l'avez déjà rencontré : il s'agit de Ye Shunguang.
Cependant, la mise à jour promet également une nouvelle enquête dans la Néantre car Phaéthon a découvert l'existence d'une zone mystérieuse où d'étranges pierres géantes sont en lévitation
.
Aperçu des nouveautés de la version 2.5 de Zenless Zone Zero
Voici un récapitulatif du contenu annoncé pour la version 2.5, « La Lueur embrasant la nuit »
:
- Nouveaux Agents :
- Ye Shunguang : Agent de rang S Attaque / Lame affutée
- Zhao : Agent de rang S Défense / Glace
- Nouveau chapitre de l'histoire principale
- Nouveau Bangboo disponible : Petite Pousse (S)
- Retour en bannière temporaire dès le 21 janvier d'Alice, d'Astra Yao et d'Anby Soldat 0 et de leurs moteurs respectifs
- Ajout de 2 nouvelles tenues dans la boutique en jeu pour Ye Shunguang et Jane Doe
- Retour des campagnes de connexion avec 10 bandes-maitresses et 10 Boupons à récupérer en jouant tous les jours
- Lancement d'un tout nouveau mode de jeu Multijoueur : « Enquête conjointe : Le Labyrinthe des Dieux »
- Ajout de nouveaux événements temporaires permettant de récupérer un titre, des Boupons, des Polychromes, une Cage à hamster…
- Mise à jour de la Défense Shiyu et de l'Assaut mortel
- Optimisations et correctifs divers sur le contenu déjà disponible en jeu
De nombreux cadeaux, y compris des Agents, offerts pour les fêtes de fin d'année
Pour remercier les joueurs et célébrer le passage à 2026 de la plus festive des manières, HoYoverse a prévu plusieurs cadeaux distribués quelques jours après les débuts de la version 2.5. Dès le 1er janvier, les Proxys recevront dans leur messagerie une lettre de remerciement et 1 000 Polychromes
. Ensuite, tout joueur se connectant à Zenless Zone Zero après le déploiement de la version recevra gratuitement Zhao et les matériaux nécessaires pour la faire évoluer au niveau 40
.
En vous rendant dans la boutique, vous verrez également que la tenue de Jane Doe bénéficie d'une réduction de 100 %
sur toute la durée de la mise à jour 2.5. Vous pourrez donc ajouter gratuitement cette tenue à votre collection si vous possédez le personnage. Enfin, en récoltant des billets spéciaux, vous pourrez obtenir gratuitement un Agent de rang S au choix parmi une sélection de 9 héros ainsi qu'un moteur de rang S.
Alors profitez des fêtes pour explorer la Nouvelle-Eridu et faire le plein de cadeaux dans Zenless Zone Zero. Le titre est jouable gratuitement sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox et sur supports mobiles.
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