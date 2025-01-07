Zenless Zone Zero : Un mini-jeu façon Fall Guys proposé dans la version 1.5 ?

Un partage d'informations provenant des serveurs tests de Zenless Zone Zero laisse supposer qu'un nouveau jeu inspiré d'un titre culte pourrait arriver avec la prochaine mise à jour.
Depuis son lancement, Zenless Zone Zero
a diverti les Proxys entre deux missions avec des événements temporaires et des mini-jeux. Très souvent, ceux-ci s'inspirent de classiques vidéoludiques à l'image de Snake ou de Double Dragon. Le dernier en date, sorti en décembre 2024, était un Tower Defense dans lequel des Bangboos devaient repousser des invasions d'Ethériens. Cependant, la prochaine expérience de ce type pourrait rappeler aux habitués du genre une partie de Fall Guys
.
Des niveaux familiers disponibles pour un temps limité dans Zenless Zone Zero ?
Sur Reddit, l'utilisateur Palito a partagé plusieurs captures d'écran sur lesquelles il est possible de voir d'étranges structures
. Qu'il s'agisse de tours incluant plusieurs niveaux ou d'un grand parcours semé d'obstacles, ils évoquent les différents parcours proposés aux joueurs de Fall Guys
. De fait, la version 1.5 de Zenless Zone Zero pourrait faire travailler les réflexes des joueurs de manière décalée.
[1.5 BETA] Fall Guys Event via Palito
byu/Luzekiel inZenlesszonezeroleaks_
À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est pas précisé si les joueurs incarneront leurs agents préférés ou des Bangboos dans ces parcours chaotiques.
Cependant, Palito indique que ce mode de jeu serait temporaire
et potentiellement lié à un événement nommé « Grand Marcel ». Quelles que soient les conditions liées à ce mode de jeu, il est probable que des récompenses (et possiblement des Polychromes) soient offertes à celles et ceux qui relèveront le défi.
S'il faudra attendre le programme spécial pour en apprendre plus sur cette expérience temporaire, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une réelle nouveauté. Bien qu'elle soit inédite dans Zenless Zone Zero, HoYoverse avait déjà proposé un mini-jeu rappelant Fall Guys aux joueurs d'Honkai Impact 3rd en 2022. Habitués des deux titres, peut-être aurez-vous droit à un air de déjà vu avec cet événement temporaire…
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