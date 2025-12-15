Zenless Zone Zero : Livestream de la version 2.5, date et heure de l'événement

Une nouvelle mise à jour de Zenless Zone Zero sera bientôt dévoilée. Découvrez quand sera diffusé le livestream de la version 2.5 du titre et où suivre cette retransmission.
Disponible depuis quelques semaines sur les serveurs tests, la très attendue version 2.5 de Zenless Zone Zero
sera prochainement accessible à tous les joueurs. Pour tenir informée l'ensemble de sa communauté, HoYoverse a pris l'habitude de présenter les nouveautés à venir de ses jeux au cours d'un livestream, également appelé « programme spécial ». L'éditeur/développeur a d'ailleurs récemment dévoilé quand cette présentation aura lieu.
Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream où vous pourrez découvrir en détail le contenu de la mise à jour 2.5 de Zenless Zone Zero, « La lueur embrasant la nuit »
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Date et heure du livestream de la version 2.5 de Zenless Zone Zero
Comme toujours, une publication partagée sur le site officiel ainsi que le compte Twitter/X du titre donne toutes les informations liées à l'événement. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 2.5 de Zenless Zone Zero le 19 décembre 2025. Ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 12h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube
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Juste après la diffusion, nous vous présenterons tous les éléments inédits de cette mise à jour, ses nouveautés majeures et ses événements clés à ne pas manquer.
Comment regarder le livestream de la version 2.5 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 2.5 de Zenless Zone Zero sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
De plus, celles et ceux qui assisteront à l'événement pourront récupérer un code pour obtenir gratuitement 300 Polychromes et d'autres surprises.
L'attente sera donc de courte durée pour découvrir la version 2.5 de Zenless Zone Zero et surtout sa toute nouvelle Void Hunter. Pour conclure, rappelons que le titre est disponible gratuitement sur PC, PS5, sur les appareils iOS/Android ainsi que sur les consoles Xbox.
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