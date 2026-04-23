WoW : Wyrm de mana délié, comment obtenir cette monture ?
le 23 avril 2026 à 11h55
La mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight permet aux collectionneurs de montures de récolter de nouveaux modèles, dont la plupart sont imprégnés des énergies du Vide. Le Wyrm de mana délié épouse aussi cette thématique, et vous l'avez déjà sûrement remarqué à Lune-d'Argent, à proximité des PNJ associés aux Sites rituels et aux Assauts du Vide. Afin de vous aider, nous vous détaillons ici la marche à suivre pour obtenir le Wyrm de mana délié.
Comment acquérir la monture Wyrm de mana délié sur WoW Midnight ?
Pour arpenter les cieux à dos du Wyrm de mana délié sur WoW Midnight, il est nécessaire de s'adresser au Sergent Vornin à Lune-d'Argent, qui acceptera de vous remettre ses rênes contre 6 000 Marne de Lumière du Vide.
Or, ce PNJ ne vous la cédera contre cette monnaie uniquement après avoir validé le haut-fait Équipe d'intervention du Vide, qui consiste en réalité à compléter 6 hauts-faits, principalement en lien avec la nouvelle activité en monde ouvert des Assauts du Vide.
- Assauts du Vide : Chants éternels → terminer une incursion ou une frappe dans le Bois des Chants éternels
- Assaut du Vide : Zul'Aman → terminer une incursion ou une frappe à Zul'Aman
- Éradication du Vide : Chants éternels → 25 frappes ou incursions du Vide terminées dans le Bois des Chants éternels
- Éradication du Vide : Zul'Aman → 25 frappes ou incursions du Vide terminées à Zul'Aman
- Remarquable sur le terrain → collecter 100x Décoration de terrain via les Sites rituels ou les Assauts du Vide
- Extermination cosmique → éliminer 100 créatures corrompues pendant les frappes du Vide
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Vous aurez donc besoin d'au moins deux semaines pour valider le haut-fait permettant d'acheter le Wyrm de mana délié, étant donné que l'événement se produit tantôt à Zul'Aman, tantôt dans le Bois des Chants éternels. En participant à un total de 50 frappes ou incursions, vous devriez naturellement achever l'ensemble des autres hauts-faits.
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