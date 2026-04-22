WoW : Le Lynx corrompu par le Vide, comment obtenir cette monture ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 avril 2026 à 15h41
Retrouvez des informations relatives à l'obtention de la monture Lynx corrompu par le Vide, disponible depuis la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight.
WoW : Le Lynx corrompu par le Vide, comment obtenir cette monture ?

Avec la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight, de nouvelles montures ont été ajoutées, et l'une d'entre elles fait déjà de l'œil à de nombreux joueurs. Le Lynx corrompu par le Vide séduit en effet tous les amateurs de félins, et beaucoup aspirent à l'ajouter sans tarder à leur collection. Afin de vous aider, nous vous expliquons ce qu'il faut savoir pour mettre la main sur le Lynx corrompu par le Vide.

Comment acquérir la monture Lynx corrompu par le Vide sur WoW Midnight ?

Pour pouvoir monter le Lynx corrompu par le Vide à compter du patch 12.0.5 de WoW Midnight, il n'existe qu'une seule solution : la faire crafter. Il est donc indispensable d'avoir appris le patron, ou de connaître un travailleur du cuir ayant accompli cela. 

lynx-corrompu-vide

Que vous soyez TDC ou non, la première étape consiste à atteindre le niveau 8 de Renom avec les Sites rituels, l'une des nouvelles activités apportées par la mise à jour du 22 avril 2026. Une fois à ce palier, il sera nécessaire de compléter un site rituel de niveau 5, celui du Bois des chants éternels selon les retours des joueurs ayant participé au PTR. Vous obtiendrez alors dans le coffre la recette, Patron : harnais de lynx en corde, si vous êtes travailleur du cuir. Tous les joueurs recevront en outre un composant lié quand ramassé utile à la confection de la monture, la Laisse de lynx cassée. Vous l'aurez compris : si vous voulez vraiment la monture, vous n'avez pas d'autre choix que d'investir du temps en parcourant les Sites rituels.

À lire également

WoW : Wyrm de mana délié, comment obtenir cette monture ?

WoW : Wyrm de mana délié, comment obtenir cette monture ?

Il ne vous restera alors qu'à faire crafter le Lynx corrompu par le Vide par l'intermédiaire du panneau de commandes d'artisanat à Lune-d'Argent. 

craft-lynx-vide

En plus de la Laisse, vous aurez besoin de :

Félicitations, vous disposez à présent de l'une des montures les plus élégantes de WoW Midnight !

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026
World of Warcraft 23 juillet 2026

Le retour aux sources de Blizzard avec les objets exclusifs de la BlizzCon 2026

La BlizzCon 2026 approche et Blizzard lance déjà les festivités avec ses fameux packs numériques. Disponibles sur Battle.net, ces lots regorgent de cosmétiques exclusifs pour vos licences préférées. Que vous soyez sur place ou devant votre écran, découvrez ce que vous réserve cette nouvelle édition.
WoW : Une suspicion de triche majeure observée dans Point-nexus Xenas en clé 23
World of Warcraft 22 juillet 2026

WoW : Une suspicion de triche majeure observée dans Point-nexus Xenas en clé 23

Un GM serait intervenu dans un Point-nexus Xenas en 23 pour exécuter quelques créatures et le boss final du donjon. Blizzard a ouvert une enquête tout de suite après que les faits aient été rapportés en juillet 2026.
WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2
World of Warcraft 21 juillet 2026

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2

Les alchimistes et les ingénieurs auront un peu plus de travail en saison 2 de WoW Midnight avec l'ajout de nouveaux consommables.

commentaire (0)