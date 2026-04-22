WoW : Le Lynx corrompu par le Vide, comment obtenir cette monture ?

Retrouvez des informations relatives à l'obtention de la monture Lynx corrompu par le Vide, disponible depuis la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight.

Avec la mise à jour 12.0.5 de WoW Midnight, de nouvelles montures ont été ajoutées, et l'une d'entre elles fait déjà de l'œil à de nombreux joueurs. Le Lynx corrompu par le Vide séduit en effet tous les amateurs de félins, et beaucoup aspirent à l'ajouter sans tarder à leur collection. Afin de vous aider, nous vous expliquons ce qu'il faut savoir pour mettre la main sur le Lynx corrompu par le Vide.

Comment acquérir la monture Lynx corrompu par le Vide sur WoW Midnight ?

Pour pouvoir monter le Lynx corrompu par le Vide à compter du patch 12.0.5 de WoW Midnight, il n'existe qu'une seule solution : la faire crafter. Il est donc indispensable d'avoir appris le patron, ou de connaître un travailleur du cuir ayant accompli cela.

Que vous soyez TDC ou non, la première étape consiste à atteindre le niveau 8 de Renom avec les Sites rituels, l'une des nouvelles activités apportées par la mise à jour du 22 avril 2026. Une fois à ce palier, il sera nécessaire de compléter un site rituel de niveau 5, celui du Bois des chants éternels selon les retours des joueurs ayant participé au PTR. Vous obtiendrez alors dans le coffre la recette, Patron : harnais de lynx en corde, si vous êtes travailleur du cuir. Tous les joueurs recevront en outre un composant lié quand ramassé utile à la confection de la monture, la Laisse de lynx cassée. Vous l'aurez compris : si vous voulez vraiment la monture, vous n'avez pas d'autre choix que d'investir du temps en parcourant les Sites rituels.

Il ne vous restera alors qu'à faire crafter le Lynx corrompu par le Vide par l'intermédiaire du panneau de commandes d'artisanat à Lune-d'Argent.

En plus de la Laisse, vous aurez besoin de :

Félicitations, vous disposez à présent de l'une des montures les plus élégantes de WoW Midnight !