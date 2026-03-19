WoW : Une vague de bannissements à l'encontre d'un abus de bug lié aux métiers a commencé

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 mars 2026 à 10h46
Blizzard n'a pas tardé à sanctionner les tricheurs sur WoW Midnight : un exploit de bug de points de connaissance avait été repéré.
WoW : Une vague de bannissements à l'encontre d'un abus de bug lié aux métiers a commencé
Sur WoW Midnight, il peut être très frustrant de devoir faire preuve de patience pour avancer dans les spécialisations de ses métiers, en raison du nombre limité de points de connaissance accordé chaque semaine. Certains n'ont alors pas hésité à abuser d'un problème technique en jeu pour en gagner plus que prévu, et les sanctions tombent.

Une semaine de bannissement pour un abus de bug des points de connaissance

Depuis le lancement de WoW Midnight, beaucoup s'adonnent à leurs professions avec rigueur, tandis que d'autres n'ont pas sourcillé pour contourner les règles. S'il est vrai que les points de connaissance sont une ressource relativement rare en début d'extension, il est vivement conseillé de résister à la tentation de tricher en la matière, même si cela paraît facile. Concrètement, des joueurs ont remarqué qu'il était possible de récupérer plusieurs livres uniques offrant 10 points de connaissance en atteignant le Renom 6 avec les factions de Midnight. Pour ce faire, il suffisait de laisser la fenêtre du vendeur ouverte, et d'acheter plusieurs exemplaires du précieux livre.

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Blizzard n'a pas tardé à réagir, et les tricheurs sont en train d'être durement sanctionnés depuis le commencement de la saison 1. Une vague de bannissements d'une durée d'une semaine est en cours. Cette punition les empêche ainsi de générer un maximum de profits alors que les prix de l'hôtel des ventes atteignent des sommets.

Knowledge Point exploiter bans went out today
by u/Overpwred in wow

Selon un utilisateur Reddit, le développeur a aussi réinitialisé leurs points de connaissance, et les concernés devront recommencer leurs spécialisations de métier à partir de rien, comme au premier jour. Nous ne pouvons confirmer cette affirmation pour le moment, mais il faut avouer que cela serait sans doute mérité.

KP-bug
La communauté a largement témoigné son indignation à l'encontre de cet abus, et salue alors la réaction de Blizzard. Après tout, on ne plaisante pas avec les métiers sur WoW, ni avec la triche de manière générale, c'est pourquoi nous vous recommandons vivement de ne jamais exploiter un quelconque bug que vous rencontreriez ; les sanctions tombent presque toujours.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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