WoW : Une amélioration de vie liée aux Gouffres vous fera gagner du temps en saison 3

Une amélioration de vie concernant les Gouffres sera disponible dans la ville de Tazavesh en saison 3 sur WoW The War Within.
La mise à jour 11.2
de WoW
The War Within sortira cet été, et marquera le début de l'ultime saison de l'extension. Le programme s'annonce chargé pour les joueurs, qui pourront se mesurer au terrible Dimensius dans le raid inédit de la Manaforge Oméga, découvrir la planète K'aresh, s'équiper d'une cape améliorable, ou encore affronter un nouveau boss mondial. Blizzard a déjà présenté les grandes lignes de ce chapitre, mais une amélioration de vie à venir concernant les Gouffres
vous a peut-être échappé.
Une salle des portails menant vers les Gouffres sera disponible à Tazavesh
Le patch 11.2
de WoW The War Within
va amener une série de nouveautés, et l'une d'entre elles n'est autre qu'une salle des portails dans la ville de Tazavesh
, le marché dissimulé de la zone de K'aresh. Celle-ci aura la particularité de vous permettre de voyager rapidement vers tous les Gouffres abondants.
Cette découverte a été partagée par le créateur de contenu "MrGM" sur X, après qu'il ait exploré la ville sur les serveurs de tests.
Même si les destinations offertes par ces portails changeront chaque jour, il sera plus facile de voyager à Khaz Algar, un futur gain de temps dans l'ensemble salué par les joueurs. Cette amélioration de vie majeure
est en effet bienvenue au regard des commentaires, et certains se demandent d'ailleurs pour quelle raison Blizzard ne l'a pas ajoutée plus tôt sur The War Within. Cependant, d'autres craignent que cela ne fasse perdre aux Gouffres un peu de leur charme : à l'origine, ces expéditions avaient été conçues pour encourager les joueurs à explorer le monde.
La salle des portails de Tazavesh
n'est pas la seule amélioration liée aux Gouffres qui sortira avec la saison 3. Un nouveau jouet, le Delver's Mana-Bound Ethergate
, téléportera les joueurs au quartier général des Gouffres à Dornogal, un moyen de plus d'économiser de précieuses minutes lors de vos aventures.
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