WoW : Un sondage adressé aux joueurs laisse entendre qu'un changement conséquent pourrait être appliqué aux donjons Mythique+

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 décembre 2024 à 11h14
Un changement important pourrait être opéré au niveau des donjons Mythique+ sur WoW The War Within.
WoW : Un sondage adressé aux joueurs laisse entendre qu'un changement conséquent pourrait être appliqué aux donjons Mythique+
Une récente enquête adressée aux joueurs de WoW The War Within laisse entendre que Blizzard envisage la possibilité d'amener une modification de taille au fonctionnement des donjons Mythique+.

Une limite de morts pourrait remplacer celle de temps en donjon Mythique+

Parfois, Blizzard s'en remet à l'avis des joueurs pour faire le bon choix en matière de prise de décision concernant certains ajustements à apporter à WoW, et il apparaît que le développeur demande de nouveau votre avis en décembre 2024. En effet, un sondage envoyé à la communauté par le biais du site officiel soulève la question suivante : « Seriez-vous intéressé de disposer d'une limite de morts à la place d'une limite de temps en donjon Mythique + (comme pour les Gouffres) ? ».

Un compteur de morts en remplacement de celui de temps changerait votre manière d'aborder ce mode, puisque vous aurez tout intérêt à élaborer des stratégies infaillibles pour achever l'instance, mais sans vous presser. Cela mettrait en avant un nouvel aspect de la performance, bien qu'une telle modification ne puisse intervenir qu'une fois la saison en cours terminée. D'ailleurs, une telle modification permettrait peut-être d'inciter plus de joueurs à remplir des rôles de heal ou de tank, dont le mode manque cruellement à l'heure actuelle. Sans surprise, ce sondage a suscité le débat au sein de la communauté. 

New survey - Blizzard considering adding a death limit to Mythic+ keys
byu/SpunkMcKullins inwow

Certains estiment que le chronomètre invite à jouer rapidement et intelligemment, ce qui constitue un défi digne de l'appellation Mythique+. Un tel changement aurait donc pour conséquence de réduire la difficulté globale du mode, ce qui ne fait pas l'unanimité au regard des commentaires laissés à la suite de cette publication Reddit. Le cœur des joueurs balance donc, et il est difficile de savoir quel parti Blizzard décidera de suivre.

De plus, Blizzard a aussi demandé si l'ajout de tags dans l'outil de recherche de groupe serait une bonne chose, permettant de spécifier si le groupe est en apprentissage ou souhaite se renforcer d'une classe précise. Il apparaît ainsi que le développeur cherche bel et bien à amener plusieurs changements au mode Mythique+, mais les modifications les plus importantes n'interviendront pas avec la mise à jour 11.0.7. Même si l'arrivée de l'île aux Sirènes vous fera remporter davantage de butins dans les coffres, vous ne devez pas vous attendre à vivre de véritable révolution avant le début de la saison 2.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2
World of Warcraft 21 juillet 2026

WoW : De nouveaux consommables arrivent en saison 2

Les alchimistes et les ingénieurs auront un peu plus de travail en saison 2 de WoW Midnight avec l'ajout de nouveaux consommables.
WoW : L'utilisation du racial des Elfes de la nuit, le Camouflage dans l'ombre, va trop loin
World of Warcraft 18 juillet 2026

WoW : L'utilisation du racial des Elfes de la nuit, le Camouflage dans l'ombre, va trop loin

Imaginez parcourir le donjon Orée-du-Ciel sans que les rayons des Assemblages solaires ne posent problème sur WoW Midnight : cela est possible, et certains en profitent.
WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 18 juillet 2026

WoW : Équilibrage des classes du 22 juillet 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes en PvP du 22 juillet 2026 de WoW Midnight dans cet article.

commentaire (0)