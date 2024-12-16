WoW : Un sondage adressé aux joueurs laisse entendre qu'un changement conséquent pourrait être appliqué aux donjons Mythique+

Un changement important pourrait être opéré au niveau des donjons Mythique+ sur WoW The War Within.
Une récente enquête adressée aux joueurs de WoW
The War Within laisse entendre que Blizzard envisage la possibilité d'amener une modification de taille au fonctionnement des donjons Mythique+.
Une limite de morts pourrait remplacer celle de temps en donjon Mythique+
Parfois, Blizzard s'en remet à l'avis des joueurs pour faire le bon choix en matière de prise de décision concernant certains ajustements à apporter à WoW
, et il apparaît que le développeur demande de nouveau votre avis en décembre 2024. En effet, un sondage envoyé à la communauté par le biais du site officiel soulève la question suivante : « Seriez-vous intéressé de disposer d'une limite de morts à la place d'une limite de temps en donjon Mythique + (comme pour les Gouffres) ? ».
Un compteur de morts en remplacement de celui de temps changerait votre manière d'aborder ce mode, puisque vous aurez tout intérêt à élaborer des stratégies infaillibles pour achever l'instance, mais sans vous presser. Cela mettrait en avant un nouvel aspect de la performance, bien qu'une telle modification ne puisse intervenir qu'une fois la saison en cours terminée. D'ailleurs, une telle modification permettrait peut-être d'inciter plus de joueurs à remplir des rôles de heal ou de tank, dont le mode manque cruellement à l'heure actuelle. Sans surprise, ce sondage a suscité le débat au sein de la communauté.
New survey - Blizzard considering adding a death limit to Mythic+ keys
byu/SpunkMcKullins inwow
Certains estiment que le chronomètre invite à jouer rapidement et intelligemment, ce qui constitue un défi digne de l'appellation Mythique+. Un tel changement aurait donc pour conséquence de réduire la difficulté globale du mode, ce qui ne fait pas l'unanimité au regard des commentaires laissés à la suite de cette publication Reddit. Le cœur des joueurs balance donc, et il est difficile de savoir quel parti Blizzard décidera de suivre.
De plus, Blizzard a aussi demandé si l'ajout de tags dans l'outil de recherche de groupe serait une bonne chose, permettant de spécifier si le groupe est en apprentissage ou souhaite se renforcer d'une classe précise. Il apparaît ainsi que le développeur cherche bel et bien à amener plusieurs changements au mode Mythique+, mais les modifications les plus importantes n'interviendront pas avec la mise à jour 11.0.7
. Même si l'arrivée de l'île aux Sirènes vous fera remporter davantage de butins dans les coffres, vous ne devez pas vous attendre à vivre de véritable révolution avant le début de la saison 2.
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